亞洲電視澄清：未授權「亞洲衛星電視」等機構舉辦今年亞姐

▲ 亞洲電視表示，有機構或人士自稱獲授權舉辦今年亞洲小姐賽事

亞洲電視控股 （00707） 發通告，澄清並未授權指定機構及人士籌辦2020年亞洲小姐大中華賽區或海外賽區，並正委托中國律師事務所評估因侵權而導致之損失，並將訴諸法律程序。

亞洲電視指，近日有人以「亞洲衛星電視」、「ATV亞洲衛視」、「深圳市前海亞洲星匯演藝娛樂有限公司」、「亞洲星匯」、「A.S.FAMILY」及「亞洲小姐全球組委會主席-劉柏亨先生」等名字，聲稱已獲得授權籌辦2020年亞洲小姐大中華賽區或海外賽區。

上述機構及人士透過社交媒體、網絡視頻，例如對外聲稱已獲授權籌辦2020年亞洲小姐選舉，並在「騰訊微視」宣布活動將於6月24日正式啟動。

亞洲電視強調，從沒授權上述機構及人士籌辦相關活動，公司亦與它們沒有任何關連或關係。

另外，公司從沒有授權亞洲電視國際推廣為2020年亞洲小姐競選項目之主辦單位，並指自2018年11月20日起亞視國際推廣已被出售，並非再是集團內的子公司。因此，上述機構及人士聲稱被亞視國際推廣授權，為2020年亞洲小姐在大中華賽區的唯一指定獨家籌辦單位乃重大失實陳述，嚴重損害亞洲小姐及亞洲電視之品牌。

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