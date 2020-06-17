歐盟擬打擊外國政府補貼外企 被指想遏制中國

中美角力持續，歐盟外長博雷爾曾表示，歐盟在中美之間選邊站的壓力增加。外媒報道，歐盟會於周三（17日）公布新措施，打擊獲非歐盟政府補貼的外國企業，被指是要遏制中國於歐盟市場的影響力。

大摩：中國可帶領全球經濟復甦 第二波疫情無影響

【中澳角力】澳洲外長斥中俄傳播假信息 堅持調查疫情

政治新聞網站Politico報道，歐盟會於周三公布新建議，賦予歐盟權力，在發現非歐盟政府向外國企業提供補貼，並在歐盟市場不當獲利時，處以罰款、禁止參與公開招標或收購歐盟企業。

據悉，歐盟也計劃加強對接受超過20萬歐元外國政府補貼的企業作出管制，及要求外企收購歐盟企業多於35%股份時申報，以加強審查外企。

Politico引述歐盟的草案内容，歐盟指出外國政府補貼近年日漸扭曲歐盟市場，更促進外企收購歐盟企業，更影響其他投資決策，和扭曲市場行為。

【中美角力】歐盟外長：不會聯同美國對抗中國

【中美角力】亞洲料取代美國 歐盟促對中國更強硬

歐盟周一（15日）宣布，向中國在埃及生產的玻璃纖維織物，徵收反補貼關稅，據悉為歐盟首次對中國補貼海外中資企業作出調查。歐盟的新草案並未表明新措施針對中國，但外界推測歐盟希望打擊中國企業獲補貼的情況。

中國過往大量補貼中資產業，德國太陽能業界的競爭力因而大為削弱。另外，中國企業美的更於2016年收購德國最大工業機械人製造商Kuka，進一步攻佔歐盟市場。

【中美角力】中美全球競爭力排名齊跌 新加坡蟬聯榜首

【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任

中國駐歐盟使團發言人回應指，中國希望歐盟採取的措施對每一方都客觀和公平，又指歐洲國家和美國一直是補貼政策的主要使用者，強調中國的補貼措施符合國際規則。

責任編輯：何穎兒

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

▲ 歐盟擬公布新措施打擊獲非歐盟政府補貼的外國企業，被指是要遏制中國於歐盟市場的影響力。（資料圖片）