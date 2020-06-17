【盈喜盈警】龍潤荼料全年虧損增90%　一文看清企業盈利預測（不斷更新）

▲ 本網綜合今日（17日）企業公布的盈利預測。

肺炎疫情再次來襲的憂慮擴散之餘，上半年疫情對企業業績打擊亦逐漸浮現，今日（17日）有企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

精優藥業 （00858） 預期，截至今年3月止全年，溢利將錄得增加約2300萬元，主因可換股債券投資的公允價值變動產生的收益增加約2200萬元，以及製造分類的業績持續改善並取得正面業績，抵銷了貿易分類因貿易應收賬款及其他應收款項之減值撥備而導致的增加虧損。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

堡獅龍（bossini，00592）再發盈警，截至今年5月底止的未經審核綜合管理賬目顯示，今財年首11個月集團擁有人應佔虧損介乎約2.95億元至3.25億元。

【零售寒冬】bossini再發盈警 首11個月虧損約3億元

龍潤荼 （02898） 預期截至今年3月底止，全年公司擁有人應佔虧損增加約90%，主因中國經濟增長放緩及新型冠狀病毒疫情爆發的綜合影響，導致收益減少、貿易應收款項預期信貸虧損撥備增加，以及銷售及行政開支增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

長江製衣 （00294） 預期，截至今年3月底止，全年將會盈轉虧，錄得介乎4500萬元至6500萬元的虧損。主因中美貿易爭端和經濟逆境導致成衣業務的銷售收入減少、投資物業公平價值減少、物業、廠房及設備、應收賬款及存貨減值虧損，以及中美貿易爭端及疫情導致無錫合營企業的紡織業務表現欠佳。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

力勁科技 （00558） 預期，截至今年3月底止，預期公司擁有人應佔溢利將會減少，介乎1500萬元至2000萬元，而去年同期公司擁有人應佔溢利1.9億元。溢利大幅減少主要由於經濟放緩，令機械設備需求疲弱，以及2019冠狀病毒病疫情爆發所造成的負面影響，導致集團的收入大幅下降。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

相關文章：【盈喜盈警】慕詩國際料全年虧損最多約1.5億元 一文看清企業盈利預測（不斷更新）