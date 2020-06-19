【裝修攻略@iM網欄】Week 3: 裝修行規是什麼？我如何可以知道？

上一篇文章
【香港經濟】本港5月份破產呈請激增至2079宗 創03年6月以來新高
Week 3: 裝修行規是什麼？我如何可以知道？
戶主與裝修公司產生爭議時，裝修公司十次有九次都會說這是「行規」。比如戶主提出全屋批灰應該包括假天花內的空間，但師傅說行規是「非見光位，不做粉飾」。究竟行規是什麼、由誰決定、又有沒有法律效力呢？
行規就是業界主流的做法，也是法律的參考觀點之一，但並不是所有行規都具有法律基礎。如果想在裝修前了解一般行規以及雙方權責，可以到「裝修約章」網頁(https://deco-academy.com/charter) 下載有關文件，亦歡迎向裝修學院查詢了解。
以下列出裝修的六大爭拗，以及筆者建議的應對方式：
作者_裝修學院校長Simon Tang簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。
更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 裝修學院校長Simon Tang、編輯：邊婕
欄名 : 裝修攻略