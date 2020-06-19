【裝修攻略@iM網欄】Week 3: 裝修行規是什麼？我如何可以知道？

Week 3: 裝修行規是什麼？我如何可以知道？

戶主與裝修公司產生爭議時，裝修公司十次有九次都會說這是「行規」。比如戶主提出全屋批灰應該包括假天花內的空間，但師傅說行規是「非見光位，不做粉飾」。究竟行規是什麼、由誰決定、又有沒有法律效力呢？

行規就是業界主流的做法，也是法律的參考觀點之一，但並不是所有行規都具有法律基礎。如果想在裝修前了解一般行規以及雙方權責，可以到「裝修約章」網頁(https://deco-academy.com/charter) 下載有關文件，亦歡迎向裝修學院查詢了解。



以下列出裝修的六大爭拗，以及筆者建議的應對方式：

(1) 工程延誤：明確訂立工期、就延誤責任做好文字紀錄；一早預留執漏及遇到意外的緩衝時間。

(2) 收貨標準：參觀完工單位，了解裝修公司的起貨標準，早於報價階段提出具體要求。

(3) 附加收費：透過比對報價單減少漏報項目，發現未有出現在報價單項目的延後收費；做好規劃，減少工程開始後的改動。

(4) 尾數執漏：看清付款條款，向公司了解「完工」、「入伙」等字眼的意思。

(5) 責任範圍：參考「裝修約章」，初步了解雙方權責，在報價階段釐清期望。

(6) 戶主參與：如有需要進行中期驗收、試水、第三方監工（不建議），或者其他監工參與，務必在報價階段取得共識，以免多生誤會和衝突。

作者_裝修學院校長Simon Tang簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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