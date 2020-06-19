  • 32°C
香港時間 : 2020619日 (五) 16:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】Week 3: 裝修行規是什麼？我如何可以知道？

名人薈萃 15:28 2020/06/19

分享：

Week 3: 裝修行規是什麼？我如何可以知道？

戶主與裝修公司產生爭議時，裝修公司十次有九次都會說這是「行規」。比如戶主提出全屋批灰應該包括假天花內的空間，但師傅說行規是「非見光位，不做粉飾」。究竟行規是什麼、由誰決定、又有沒有法律效力呢？

行規就是業界主流的做法，也是法律的參考觀點之一，但並不是所有行規都具有法律基礎。如果想在裝修前了解一般行規以及雙方權責，可以到「裝修約章」網頁(https://deco-academy.com/charter) 下載有關文件，亦歡迎向裝修學院查詢了解。
 

https://deco-academy.com/images/post/post-banner-20200218.png

以下列出裝修的六大爭拗，以及筆者建議的應對方式：

  • (1)    工程延誤：明確訂立工期、就延誤責任做好文字紀錄；一早預留執漏及遇到意外的緩衝時間。
  • (2)    收貨標準：參觀完工單位，了解裝修公司的起貨標準，早於報價階段提出具體要求。
  • (3)    附加收費：透過比對報價單減少漏報項目，發現未有出現在報價單項目的延後收費；做好規劃，減少工程開始後的改動。
  • (4)    尾數執漏：看清付款條款，向公司了解「完工」、「入伙」等字眼的意思。
  • (5)    責任範圍：參考「裝修約章」，初步了解雙方權責，在報價階段釐清期望。
  • (6)    戶主參與：如有需要進行中期驗收、試水、第三方監工（不建議），或者其他監工參與，務必在報價階段取得共識，以免多生誤會和衝突。

作者_裝修學院校長Simon Tang簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang、編輯：邊婕

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】Week 2: 裝修價格為何相差甚遠？
2020/06/12
【裝修攻略@iM網欄】Week 2: 裝修價格為何相差甚遠？
【裝修攻略@iM網欄】Week 1: 裝修前的準備
2020/06/05
【裝修攻略@iM網欄】Week 1: 裝修前的準備
工程 AR

上一篇文章

【香港經濟】本港5月份破產呈請激增至2079宗　創03年6月以來新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大預言家】新冠肺炎好大件事？　德銀預言4大災難事件將摧毀全球經濟　
【大預言家】新冠肺炎好大件事？　德銀預言4大災難事件將摧毀全球經濟　
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【舖租大減】霸氣屯門舖業主寧劈租4成也不願引入民生租客　最後哪位租客成功進駐﹖
【舖租大減】霸氣屯門舖業主寧劈租4成也不願引入民生租客　最後哪位租客成功進駐﹖
【零售寒冬】要錢唔要貨　ZARA大減價套現救亡？
【零售寒冬】要錢唔要貨　ZARA大減價套現救亡？
業主低市價賣樓　原因估你唔到
業主低市價賣樓　原因估你唔到