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【Adobe Creative Cloud更新】剪片工具Premiere Pro　直接選用背景音樂

科技 20:00 2020/06/17

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Adobe Creative Cloud已進行六月版本更新，剪片工具Premiere Pro中就有加入庫存音庫，助創作者快速搜尋並選用音樂。

Adobe Creative Cloud已進行六月版本更新，在Photoshop、Lightroom、Premiere Pro、Illustrator以及其XD等設計工具上，均有推出新功能。剪片工具Premiere Pro中就有加入庫存音庫，助創作者快速搜尋並選用音樂。

Adobe香港及台灣區高級數碼媒體技術工程顧問黃耀興指，用戶可在Premiere Pro的「Essential Sound」上，透過「Mood」選擇想使用的背景音樂類型如：Dreamy、Festive、Happy等，並可以預覽音軌，再直接將想選用的音樂拉到剪輯工作區域中。

（Adobe線上發佈會截圖）

只要可以滑鼠右擊音樂，就可按「license」了解有關的版權聲明。

（Adobe線上發佈會截圖）

＞＞【Adobe Creative Cloud更新】Photoshop介面直接執相、更快退地

＞＞【Adobe Creative Cloud更新】Lightroom可增建編輯版本　InDesign進階協作功能

另外，在Adobe XD上，亦有新增「Stacks」功能，可透設定圖片間距，助更快、準確的將圖片排序交換，進行移位。

＞＞【P圖神器】Adobe推出新相機程式　逾80款濾鏡供選擇

記者：張寶燕

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