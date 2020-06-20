【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】體驗摩洛哥人生活　在撒哈拉沙漠BBQ！

撒哈拉沙漠白晝時，天氣非常酷熱，溫度可高達50多度，如焗爐一樣，但每當太陽下山，氣温逐漸下降，溫度又跌至只有10多度，清涼舒服，與白晝時的温度差距極大。天氣酷熱，每日也汗流浹背，我不斷流汗、也要不斷補搽防曬，怕紫外光傷害皮膚。

▲ 初嘗摩洛哥人地道燒烤...感覺超新鮮但又怕怕猛烈太陽。

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不過，我也明白這樣也無補於事，因為根本敵不過太陽，而且沙漠天氣又乾燥，腳部皮膚缺水，非常痕癢！ 惟有每日塗上厚厚的乳液，希望減少痕癢！港女就是如此麻煩！有一天早上，穆罕默德（男朋友）對我說︰「我們今天去沙灘及BBQ」我聽後心知不妙，「燒烤？ 這樣酷熱的天氣燒烤？會熱死…！」 但眼見他媽媽及妹妹一家人，已經預備了食物，安排得妥妥當當，大家興致勃勃又如何推卻呢？ 惟有出發！

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我從車廂外望，眼見四周荒漠，沒有樹陰，沒有休息站…內心開始擔心，怕自己會中暑！我們一行七人終於到達沙灘，其實眼前的不是沙灘，是一個半乾旱的湖泊，在沙漠中出現湖泊十分罕有，由於太陽太強烈，加上降雨量少，令原來湖泊的水，愈來愈乾旱！

▲ 撒哈拉沙漠罕有的湖泊

我們在湖泊邊拍照，一邊播放音樂，妹妹一邊隨歌起舞，小孩也開心跳跳紮，不亦樂乎。隨後我們駕車繼續向前行，四周只有短短的青草，也見不到蔭涼的地方，何來有地方燒烤呢？ 左轉右轉， 最後眼前出現一個已荒廢小橋。停下汽車後，我們就在這橋底下燒烤。她們忙着從車廂搬物品出來，如毛毯、塔吉鍋 （Tagine，摩洛哥陶瓷、鑄鐵鍋）、燒烤叉…等。

▲ 拾起樹枝建一個火爐，擺放塔吉鍋(Tagine)..... 燉肉。

穆罕默德取一張大毛毯舖在地上休息，妹妹忙着在附近拾起石頭搭建2個小爐，並利用樹枝生火，他的媽媽及妹妹朋友，就忙於切蔬果及雞肉。我不知，也不懂如何幫忙，怕會越幫越忙，只在在旁觀看着她們準備！

等了一會，終於可以「開餐」！ 她們預備的食物十分豐富，先有蕃茄沙律、麵包、塔吉鍋內燉雞及瓜菜，還有一串串的雞肉，一盤甜甜的燈 ！ 大家圍着哈哈大笑談天，我就只能靠默罕默德譯譯，或指手劃腳表達，有時候真的笑話連篇。雖然天氣熱辣辣，但開心總勝過一切。這就是摩洛哥人的生活，有錢也未必能夠感受得到。

作者_Apple簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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