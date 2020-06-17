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新地商場推「無感泊車支付」升級功能　泊車費自動扣帳

金融經濟 18:36 2020/06/17

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只要在「新地商場」手機程式登記成為The Point 會員，並駕車駛進任何一間備有免觸式泊車停車場的新地商場，便可啟動「無感泊車支付」功能。

新鴻基地產 （00016） 推出「無感泊車支付」升級功能，「無感泊車支付」功能結合了自動車牌辨識及手機應用程式綁定信用卡支付的技術。只要於「新地商場」手機應用程式内啟動「無感泊車支付」功能，駕車人士進出新地旗下18間備有免觸式泊車停車場的商場時，只需手機便能暢行無限。

只要在「新地商場」手機程式登記成為The Point會員，並駕車駛進任何一間備有免觸式泊車停車場的新地商場，便可啟動「無感泊車支付」功能。

新地會員日後駕車駛進及離開停車場時閘桿會自動升起，車輛駛離停車場時，泊車費便會自動從手機應用程式內已綁定的信用卡支付，同時「新地商場」手機應用程式提供查閱新地商場及附近停車場實時車位狀況，以「新地商場綜合會員計劃」（The Point by SHKP）積分亦可換領免費泊車獎賞。

新地有18個商場備有免觸式泊車服務的新地商場享用此服務，包括apm、東港城、北角匯2期至3期、HomeSquare、上水廣場、新都會廣場、新都廣場、Mikiki、MOKO 新世紀廣場、新城市廣場、將軍澳中心、大埔超級城、荃灣廣場、V city、V Walk、WTC世貿中心、YOHO MALL 形點及元朗廣場，讓The Point 會員無論身處港、九或新界也可感受嶄新泊車體驗。

相關文章：【再度增持】郭氏家族增持新地100萬股　涉資逾9000萬元

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香港股票 商場 車位 新鴻基地產（00016） 新地 Mikiki 將軍澳中心 Park Central 世貿中心 wtc more 東港城 East Point City 新城市廣場 New Town Plaza

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