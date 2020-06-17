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美盛︰國泰供股非特例 料未來有更多航企集資

金融經濟 18:30 2020/06/17

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Andrew Chambers認為，未來會有更多航企如國泰般，需要集資救亡。

疫情下全球航空業陷入停滯，國泰航空 （00293） 亦要供股集資。資產管理公司美盛（Legg Mason）旗下馬丁可利投資組合經理Andrew Chambers表示，預計航空業亦要更長時間才能復甦，未來亦會有更多航企、機場要補充資本，國泰的情況並非特例。

他表示，早前已經減持機場及航空相關資產，因為假若第二波疫情爆發，航空公司會有更多集資的需求。他反而看好公路股，認為隨着更多地區解封，民眾透過陸路在本地的出行會增加，加上公路股估值吸引，是更好的選擇。

實質資產落後大市 有長期投資價值

馬丁可利早前推出了馬丁可利亞太（日本除外）實質收益基金，主要投資房地產投資信託基金（REITs）、公用事業及基建等。Andrew Chambers認為，在低息環境下，相對於固定收益資產，實質資產的優勢在於能夠提供更高的收益；而資產價格波動較低，是穩健的投資選擇。而自疫情爆發以來，實質資產表現落後於大市，現時仍值得買入作長期投資。

另一位投資組合經理Daniel Fitzgerald解釋，實質資產會受惠於長遠人口及收入增長、城市化等大趨勢，尤其是在亞太地區。不過，在現時市況下，宜採取主動投資策略，揀選合適資產。他舉例指，領展 （00823） 的資產主要集中在中檔商場、超市等，屬必要消費，受衝擊較少，往績表現仍十分穩定，屬高質素資產。

相關文章︰美盛推實質收益基金　持有中電及粵海投資

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香港股票 領展房產基金（00823） 國泰航空 國泰航空（00293）
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