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【Adobe Creative Cloud更新】Lightroom可增建編輯版本　InDesign進階協作功能

科技 18:47 2020/06/17

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在Lightroom上，可以創建編輯版本（create version），在同一張圖片進行不同的編輯，同時不會失去原圖版本。

Adobe Creative Cloud旗下的設計工具包括Photoshop、Lightroom、Premiere Pro、Illustrator以及其XD等。Adobe大中華區數碼媒體業務負責人楊堅指，明白到在新冠肺炎疫情下，用戶增加在家工作需要，所以除了新增創作平台Behance增加Live功能，在Creative Cloud桌面應用程式中增加了讓社群成員可探索、學習的功能。

在InDesign上，已增加「share for review」功能，能讓用戶即使在沒有該應用程式下，也可直接在網頁瀏覽器中檢視並留言，增強團隊「共同合作，work everywhere」。

＞＞【Adobe Creative Cloud更新】Photoshop介面直接執相、更快退地

＞＞【P圖神器】Adobe推出新相機程式　逾80款濾鏡供選擇

而在Lightroom上，可以創建編輯版本（create version），在同一張圖片進行不同的編輯，同時不會失去原圖版本。以及可在導出（export）圖片時直接添加水印。

另可將圖片直接由iPad版Lightroom傳發送iPad版Photoshop。

＞＞一影即退地放入Photoshop！法研AR App助輕鬆製圖

記者：張寶燕

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