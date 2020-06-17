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撻訂重售再撻訂　單位人見人憎？

股樓投資 18:17 2020/06/17

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香港樓價持續高企，若買家籌得首期上車，一般不會撻訂，白白賠上訂金，惟有一新盤特色戶，竟連錄撻訂。據成交紀錄冊資料顯示，宏安地產（01243）旗下大圍薈蕎，2翼15樓B02室，實用面積901平方呎，連735平方呎天台，早前以2,870萬元易手，惟買家最終撻定，半年蝕約144萬元。據了解，買家疑因上會失敗，所以撻定。

連同今次撻訂，上述單位已「二連撻」，發展商前後沒收約287萬元訂金。值得留意的是，香港經濟前景未明，雖然近期港匯強勢，銀行資金泛濫，惟銀行卻收緊按揭，令部份新盤買家上會失敗，最終撻定。

有按揭專家認為，上述單位叫價近3,000萬元，不能承造高成數按揭，非普通買家可買，相信買家入市前，一定「計清楚數」，估計買家今次撻訂，或因最近半年市場出現劇變，資金周轉不靈，未必與港區國安法，又或社會運動有關。

事實上，銀行資金泛濫，理應更加積極放貸，惟銀行近期反其道而行，若有意置業，而且預算不多，最好先諮詢銀行，以免最終按揭被拒，撻訂收場。

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撰文 : 柳家平

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