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【網絡保安】遙距辦公網絡挑戰大　思科SecureX方案出爐

科技 18:08 2020/06/17

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疫情仍然在全球蔓延，不少公司都仍然採取「在家工作」措施，當中就面對不少網絡保安挑戰。

新冠肺炎疫情爆發，環球社會、經濟受到不同程度衝擊，不少科技企業都投放資源，幫助大中小企業共渡難關，同時亦能藉此鞏固市場地位。美國科技巨企Cisco近日就召開美國峰會Cisco Live，並宣布一系列新產品消息。

疫情仍然在全球蔓延，不少公司都仍然採取「在家工作」措施，Cisco行政總裁Chuck Robbins接受訪問時表示，當企業員工需要遙距辦公時，第一層會遇到的危險就是員工的硬件裝置安全，其次是軟件安全。

思科新推出雲端原生保安平台SecureX，並於6月30日向全球公開發售。據了解，該方案可以通過統一可視性、支援自動化操作，加強網絡、終端、雲端幾應用城市的保安，同時亦與其他思科的保安產品組合。（受訪者提供圖片）

疫情下，企業必須重新審視員工對各種軟件，例如對通訊軟件的需求，並設立軟件使用規範。

Chuck Robbins亦強調，由於員工遙距工作，需要存取公司機密資料，對當中的網絡數據存取安全帶來巨大挑戰。「電郵對於企業而言重要，但垃圾電郵情況非常嚴重，根據Cisco Talos研究的數據顯示，今年5月85%的電郵都是垃圾桶郵件。」

自動化提升營運效率

為應付網絡保安挑戰，思科就推出雲端原生保安平台SecureX，並於6月30日向全球公開發售。據了解，該方案可以通過統一可視性、支援自動化操作，加強網絡、終端、雲端幾應用城市的保安，同時亦與其他思科的保安產品組合。

Cisco行政總裁Chuck Robbins接受訪問時表示，當企業員工需要遙距辦公時，第一層會遇到的危險就是員工的硬件裝置安全，其次是軟件安全。（Cisco Live美國峰會網上直播截圖）

SecureX提供網絡、終端、雲端以致應用城市的威脅指標，擁有圖像化顯示功能（ribbon feature），能讓客戶在與思科產品無縫連接。其次，客戶可從思科保安產品及第三方產品中將工作流程自動化，專注在更重要的項目上。此外，思科SecureX 亦可基於思科Talos威脅情報及其他情報來源，開啟自動威脅追蹤，節省客戶的工作時間。

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同時思科SecureX對威脅的快速回應，可加快保安專家識別受影響目標，並利用來自多重情報來源，以至來自網絡、终端、電郵、雲端及第三方產品遙測（Telemetry）中的相關情報來執行修復工作。

責任編輯：李彥煒

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