【疫市消費】環聯：7成半家庭收入大減　X世代壓力大

▲ 環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑（右）表示，X世代的壓力最大，財政困境亦會影響其他世代，情況令人擔憂。（左為環聯香港區行政總裁林嘉儀）

環聯今日發佈最新一期《全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究報告》，結果顯示在疫情下，家庭收入受影響的消費者對財困憂慮回升，更多消費者向財務機構尋求指引，以度過未來的經濟低谷。

環聯於5月25日至29日，就疫情對全球消費者的財政影響進行調查，覆蓋1,069名成年受訪者，為香港的第4期調查。相較於上期在5月初進行的調查，受疫情影響其家庭收入的消費者，由67%增加至75%，增幅達8%。其中，82% X世代受訪者表示家庭收入減少，較上期的69%增加13%；Y世代受影響的比例，則稍爲下降至75%。

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此外，78%受影響的受訪者對繳付帳單表示憂慮，最難以負擔的是信用卡結欠（46%），其次依序為租金（33%）、保費（30%）、私人貸款（27%）及樓宇按揭（21%）。

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，雖然5月初的研究顯示，消費者對疫情的憂慮有所緩和，惟前景仍未明朗。而疫情對同時需要供養子女和父母的X世代而言，壓力最大。「他們的財政困境亦會影響其他世代，情況令人擔憂。」

數碼詐騙增加 網絡釣魚最常見

報告指出，疫情亦影響其他個人醫療範疇。舉例，35%受訪者稱他們已延遲或取消手術、醫療預約或程序。

數碼罪行是疫情下產生的另一重大問題。約一成（11%）受訪者屬數碼詐騙的受害者，較上期的8%為多。最常見的詐騙種類為網絡釣魚（Phishing，22%），其次為新冠肺炎相關詐騙操作（19%），以及身份竊取（Identity theft，18%）。

責任編輯：姚慧儀