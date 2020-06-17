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【新冠肺炎】類固醇「地塞米松」僅賣350元 研究指可救重症患者

環球社會熱點 17:57 2020/06/17

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英國牛津大學研究團隊發現，廉價的類固醇藥 「地塞米松」(Dexamethasone) 可降低新冠重症病患死亡率。

全球確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）人數突破800萬，死亡人數超過44萬，科學家仍埋頭研究治療方案。英國牛津大學研究團隊於當地時間周二（16日）舉行記者會，分享臨床研究最新發現，廉價及被廣泛應用的類固醇藥 「地塞米松」（Dexamethasone） 可降低新冠重症病患死亡率，為研究的重大突破，為患者帶來曙光。

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研究團隊對約6000名新冠患者進行藥物測試，其中2,000名患者施以地塞米松治療，其中要靠呼吸機輔助呼吸的患者，死亡率自40%大幅降低至28%；需靠輸送氧氣維生的患者，死亡率從25%減至20%，但對病情較輕的患者來說，治療效果並不顯著。

記者會上，研究人員表示，使用呼吸機的患者連續10天使用低劑量地塞米松治療，可降低死亡率達三分之一。目前這項研究的發現仍屬初步階段，尚未接受同儕評核，更未正式發表，但研究人員相信，地塞米松將成為英國治療重症新冠肺炎患者的基本治療配方。

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項目首席研究員兼牛津大學教授霍比（Peter Horby）指，地塞米松是目前唯一能治療新冠肺炎的藥物，而且十分廉價，服用10天僅花5英鎊（約49.02港元），拯救一條生命僅花35英鎊（約343.11港元）。

記者：葉芷樺
 

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