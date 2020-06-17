【櫻淘魔法棒@iM網欄】618淘寶天貓年中慶　16號就準備下單！

阿里巴巴（09988）於2009年，成功以光棍節打響了「雙十一」 1111 的聲勢，將每年網購成為大盛事，而6.18亦是近年好熱門的減價日。最早源自京東的周年慶，因為京東成立的日子是1998 年 6 月 18 日，所以每年 618 就是京東的生日，她們都會選這天進行大促銷，慢慢地，淘寶天貓、蘇寧、拼多多等電商平台亦陸續加入，成為網購的年中購物節。

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今年疫情的關係，相信網購已經成為大家最熱門的購物模式，而電商見到銷情暢旺，店家都會經常做不同的優惠，所以減價促銷的情況以往日頻繁。淘寶天貓618年中慶典2020優惠已經正式開始，今年淘寶618優惠包括：淘寶跨店滿減、天貓跨店津貼、香港包郵、紅包、信用卡優惠等，非常豐富。我和一班淘友就已經集齊一定的貨量，主攻天貓【滿¥300即減¥40 跨店消費優惠】，及淘寶【每買滿¥200即減¥20，滿¥1000即減¥50】，可以併幾家店的產品來享受這個優惠，當然，如果一件貨滿¥300就即減¥40，可以慳到不少錢。

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以往，我會在6月16日0時的頭幾分鐘立即下單，今次亦不例外，因為阿里巴巴疫後最大促銷618購物節，派百億消費券優惠，活動會分成3階段進行，天貓6.1狂歡於6月1日至6月3日率先進行；天貓品類日狂歡則於6月4日至6月12日舉行；而淘寶天貓618年中慶典將於6月16日至6月20日正式開始。

作為香港的消費者，建議大家可以用淘寶App下單，因為今年有一個香港包郵專場，用App 下單，拍滿¥199，選擇官方集運或自己取件，就可以包郵到香港。而比錢方面，係6月16日至6月20日用淘寶App香港618官方會場領取限量信用卡支付免手續費券，就可以慳到手續費。

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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