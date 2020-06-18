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【公司心戰室@iM網欄】職場規劃 毋須想得太遠

名人薈萃 15:53 2020/06/18

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讀者M君來信，想為自己的職場發展訂下新計劃，問老施有何意見。M君自稱九十後，今年應該是30歲以下的青年人吧。他現職大型物流公司，在基層工作兩年多，自問對物流興趣不大，但仍打算繼續在這行業打滾，希望到三十多歲當上管理層，四十多歲轉為「乾收銀」（Consultant），以China Business作主打。現正考慮修讀有關中國市場業務的Master學位。

【公司心戰室@iM網欄】尋找個人優勢 職場突圍而出

首先，老施雖然一再強調要上爬，先要「入行」，謹守工作崗位，努力學習，才能逐步往上。不過要是自己對所處的行業不感興趣，那只會事倍功半，到頭來徒勞無功。何解？

作為打工仔，起碼有三分之一以上的時間是花在工作上，要是你對本身的工作或行業沒有興趣，只會缺乏熱誠，動力不足，不管怎樣在其他周邊方面努力進修學習，佔最多時間和心血的核心工作都難有太大成就。因此，老施認為M君要好好考慮，果真對物流業沒有興趣的話，應趁早轉行。

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專才通才由深至廣
其實老施有不少老友也是物流業的猛人。要做物流專才，到高階管理層所需知識和經驗既深且廣，譬如對內地以至國際的交通運輸網絡瞭若指掌，整體供應鏈的流向和運作，各國製造業和貿易情況，以及背後的服務配套等等，這些都是大學問，有排學。

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M君計劃十多年後晉身管理層，再轉為業務顧問，這樣的職場規劃（Career Planning）似乎太長遠，並不實際。老施認為，Career Planning考慮3至5年便夠，因為變數太多，且要見步行步，最重要是做好當前的工作，先做出成績，一方面要深入了解所屬範疇，一方面擴闊視野空間，涉獵其他方面。先做到業內特定部分的專才，就能再發展成整體行業的通才。很多企業老闆或CEO，有誰不是頭十多二十年都在行內某個專業部門磨練出身的？

老施與年輕朋友討論職場大計，向來都是直截了當，不講客套及廢話，希望M君莫怪老施直言才好。

作者_施伯樂

60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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撰文 : 施伯樂

欄名 : 公司心戰室

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