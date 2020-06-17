【退休調查】港人退休準備調查結果出人意表 90後及80後退休準備竟比年長一族高

香港的年輕一代經常被批評「一代不如一代」，甚至不時被人形容為「廢青」，但據一個由投資管理公司進行的環球退休準備調查，本港年輕一代的退休準備度相對充足，其中 以「80 後」的得分最高。

富達國際早前進行一項名為富達環球退休調查，評估各地在職人士的退休準備度，調查國家及地區包括英國、德國、日本、香港、加拿大、美國及香港等。香港部分的受訪者超過2,100名，是項調查評估港人能否在退休後應付預計的基本生活開支，分數愈高表示準備度愈充足。

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最新調查結果顯示，各地區退休準備度分數中位數為73至77分，美國獲取最高平均83分，而香港的分數僅 75分，反映香港市民將面對未有足夠資金應付退休生活的挑戰。 其中更有37%港人退休準備度分數低於65分，表示他們需要大幅調整退休後的生活模式。

此外，調查也有出人意表的結果，香港是唯一地區其年輕一代的分數比年長一族高，反映年輕一代的退休準備度相對充足。香港年輕一代的平均分數為86分，當中以月入介乎20,000 至 29,999港元的「80後」一群組表現最好，得分高達98分。調查又發現「90後」及「80後」現時的退休儲備中位數為40.9萬及89萬港元，他們擁有較長投資年期可增長潛在退休儲蓄，因此退休準備度分數得以提高。

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相反，雖然「60後」及「50後」的每月儲蓄率分別達21%及20%，但鑑於他們距離退休的時間較短，累積退休儲備的潛在增幅也相對有限，預計部分人於退休後，將面臨財務困難。

富達國際香港業務總監陸劍平表示：「年輕一代的優勢是擁有較長投資年期為退休作準備。如果他們持續定期進行有規律的長線投資，特別是市況波動時堅守平均成本法帶來的效益，便有機會爭取更佳的長線回報。」

▲ 富達國際香港業務總監陸劍平



究竟如何提升整體退休準備度﹖陸劍平作出以下三項建議：



1.增加退休儲蓄

除了個人儲蓄計劃外，投資者亦可考慮不同的方式進行額外退休儲蓄。例如，在職人士可透過可扣稅自願性供款（TVC ），自行選擇合適的強積金計劃，開立 TVC 帳戶。



2.檢閱資產配置

調查發現部分香港受訪者的資產配置過於進取或保守，有48%的年輕人把不多於25%資產配置於任何股票組合，反之有 22%的年長一族將 75%或上的資產配置於股票組合當中。如果隨著年齡增長及不同人生階段來調整合適自己的資產配置，整體退休準備度中位數將會提升。



3. 延遲退休年齡至65歲

即使港人需年滿65歲才可提取強積金累算權益，調查指出香港受訪者理想的退休年齡的中位數為63歲。假設港人延遲至65歲退休，整體退休準備度或可提升。

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