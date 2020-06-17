  • 30°C
香港時間 : 2020617日 (三) 19:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【退休調查】港人退休準備調查結果出人意表 90後及80後退休準備竟比年長一族高

理財智慧 18:03 2020/06/17

分享：

香港的年輕一代經常被批評「一代不如一代」，甚至不時被人形容為「廢青」，但據一個由投資管理公司進行的環球退休準備調查，本港年輕一代的退休準備度相對充足，其中 以「80 後」的得分最高。
富達國際早前進行一項名為富達環球退休調查，評估各地在職人士的退休準備度，調查國家及地區包括英國、德國、日本、香港、加拿大、美國及香港等。香港部分的受訪者超過2,100名，是項調查評估港人能否在退休後應付預計的基本生活開支，分數愈高表示準備度愈充足。

【經濟數據】香港失業率升5.9% 創15年新高　渣打：第三季將升至超過6%

最新調查結果顯示，各地區退休準備度分數中位數為73至77分，美國獲取最高平均83分，而香港的分數僅 75分，反映香港市民將面對未有足夠資金應付退休生活的挑戰。 其中更有37%港人退休準備度分數低於65分，表示他們需要大幅調整退休後的生活模式。

此外，調查也有出人意表的結果，香港是唯一地區其年輕一代的分數比年長一族高，反映年輕一代的退休準備度相對充足。香港年輕一代的平均分數為86分，當中以月入介乎20,000 至 29,999港元的「80後」一群組表現最好，得分高達98分。調查又發現「90後」及「80後」現時的退休儲備中位數為40.9萬及89萬港元，他們擁有較長投資年期可增長潛在退休儲蓄，因此退休準備度分數得以提高。

【樓市現象】經濟差企業大削租金津貼　為何淺水灣月租逾6萬元租盤有大批捧場客﹖

相反，雖然「60後」及「50後」的每月儲蓄率分別達21%及20%，但鑑於他們距離退休的時間較短，累積退休儲備的潛在增幅也相對有限，預計部分人於退休後，將面臨財務困難。

富達國際香港業務總監陸劍平表示：「年輕一代的優勢是擁有較長投資年期為退休作準備。如果他們持續定期進行有規律的長線投資，特別是市況波動時堅守平均成本法帶來的效益，便有機會爭取更佳的長線回報。」

富達國際香港業務總監陸劍平


究竟如何提升整體退休準備度﹖陸劍平作出以下三項建議：


1.增加退休儲蓄 
除了個人儲蓄計劃外，投資者亦可考慮不同的方式進行額外退休儲蓄。例如，在職人士可透過可扣稅自願性供款（TVC ），自行選擇合適的強積金計劃，開立 TVC 帳戶。


2.檢閱資產配置
調查發現部分香港受訪者的資產配置過於進取或保守，有48%的年輕人把不多於25%資產配置於任何股票組合，反之有 22%的年長一族將 75%或上的資產配置於股票組合當中。如果隨著年齡增長及不同人生階段來調整合適自己的資產配置，整體退休準備度中位數將會提升。


3. 延遲退休年齡至65歲
即使港人需年滿65歲才可提取強積金累算權益，調查指出香港受訪者理想的退休年齡的中位數為63歲。假設港人延遲至65歲退休，整體退休準備度或可提升。

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

強積金 富達 香港 股票 退休 儲蓄

上一篇文章

【櫻淘魔法棒@iM網欄】618淘寶天貓年中慶　16號就準備下單！

下一篇文章

【港區國安法】繼滙豐渣打後友邦亦表態撐國安法　稱可保所有港人福祉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」
【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
【新股IPO】市傳9618京東一手中籤率約一成
【新股IPO】市傳9618京東一手中籤率約一成