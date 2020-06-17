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當前的牛市是否曇花一現？

金融經濟 17:30 2020/06/17

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在上月的專欄中我們已經提到，金融市場近期因應部分國家和地區經濟活動重啟的憧憬而上漲，但我們認為市場走勢已經部分超越經濟基本面的表現。最近幾個星期市場的快速上漲更加劇了我們對於市場過於樂觀的擔憂。金融市場過去兩個月出現了一個迅速的V型反彈，但是從經濟層面看，逐步的U型復蘇可能性更大。所以，我們認為支撐金融市場上漲的並不是經濟基本面，而是大型的貨幣和財政政策支持。

誠然，隨著經濟活動重啟，部分經濟數據開始顯出觸底改善的跡象，美國就業勞工資料大幅好過預期，催動市場樂觀情緒。但是我們也留意到，無論是美國聯儲局還是OECD等國際組織對於經濟前景評估都較為審慎。富達股票和債券的分析師們通過對公司層面的微觀研究，也認為商業活動可能需要大約8-12個月左右的時間才能夠完全恢復正常水平。最新資料顯示美國部分率先放鬆社交隔離的州份開始出現疫情反彈的跡象，這更讓投資者擔憂經濟重啟的步伐會不會因此停滯。

考慮到活動限制措施的經濟成本和就業影響，我們認為除非疫情大幅失控，否則發達國家不太可能重新回到早前非常嚴格水平的完全限制活動政策，但是部分社交隔離措施預計將在2020年持續。於此同時，當前尚未出現治療疫情的特效藥或疫苗，消費者處於對自身健康的擔憂也會一定程度上減少外出或消費活動。疫情下企業的大規模裁員減薪更進一步可能對消費者信心構成打擊。

因此我們對於近期的牛市整體保持審慎。我們注意到經濟數據的邊際改善，但是也注意到當前是一場比2008年影響更深更廣，持續時間可能會更長的經濟衰退。貨幣財政政策固然對經濟和短期市場作有力支持。但是當市場表現開始透支這些樂觀預期時，避免追高及從預見性較高的資產中尋找收益和回報機會可能是更穩妥的選擇。

撰文 : George Efstathopoulos 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

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