【宏觀中國】發電量加速　復工復產動力十足？

投資者信心，取決於經濟重啟的進度。撇開北京疫情反彈不說，已公開的經濟數據顯示，中國復工復產尚算順利，引述國家電網公司的消息，６月上旬全國發電量同比增長約9.1%，反映經濟和社會運行加速回歸正常。

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事實上，中國5月用電、發電量已呈回升迹象，發電量同比增長4.3%，增速比4月上升4個百分點；用電量同比增長4.6%，比4月上升3.9個百分點。踏入6月，中國電力數據有進一步加快的現象，6月上旬全國全口徑發電量增長約9.1%，其中江蘇調度發受電量增長12.4%。

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當年國務院李克強喜歡通過耗電量、鐵路貨運量和貸款發電量來衡量經濟狀況，被稱為「克強指數」。由於工業生產與能源消耗的關係密不可分，從耗電量的多寡，正好可反映工業生產活動及工廠開工率。

國家電網江蘇的電力營銷主任也稱，由發電量增速可見，隨着產業鏈整體恢復，採礦業、食品加工業、有色金屬冶煉加工、專用設備製造、儀器儀表製造等行業用電量均有較快增長。

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值得注意是，5月鐵路發送貨物2.99億噸，同比增長3.9%，環比增長8.5%，當中沿海主要港口疏港礦石運量完成3,479萬噸，同比增長22.4%，多少也反映應用於製造業、基建投資的需求在增加。

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