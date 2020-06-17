  • 30°C
香港時間 : 2020617日 (三) 19:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】發電量加速　復工復產動力十足？

股樓投資 18:33 2020/06/17

分享：

投資者信心，取決於經濟重啟的進度。撇開北京疫情反彈不說，已公開的經濟數據顯示，中國復工復產尚算順利，引述國家電網公司的消息，６月上旬全國發電量同比增長約9.1%，反映經濟和社會運行加速回歸正常。

相關文章：【港股追蹤】折讓套現16億元　有隻金股今日僅跌3%

事實上，中國5月用電、發電量已呈回升迹象，發電量同比增長4.3%，增速比4月上升4個百分點；用電量同比增長4.6%，比4月上升3.9個百分點。踏入6月，中國電力數據有進一步加快的現象，6月上旬全國全口徑發電量增長約9.1%，其中江蘇調度發受電量增長12.4%。

相關文章：【港股追蹤】北京戒備疫情　濠賭股捱沽

當年國務院李克強喜歡通過耗電量、鐵路貨運量和貸款發電量來衡量經濟狀況，被稱為「克強指數」。由於工業生產與能源消耗的關係密不可分，從耗電量的多寡，正好可反映工業生產活動及工廠開工率。

國家電網江蘇的電力營銷主任也稱，由發電量增速可見，隨着產業鏈整體恢復，採礦業、食品加工業、有色金屬冶煉加工、專用設備製造、儀器儀表製造等行業用電量均有較快增長。

相關文章：【宏觀中國】政府勒緊肚皮　「三公」預算削逾五成

值得注意是，5月鐵路發送貨物2.99億噸，同比增長3.9%，環比增長8.5%，當中沿海主要港口疏港礦石運量完成3,479萬噸，同比增長22.4%，多少也反映應用於製造業、基建投資的需求在增加。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林衛

中國 貨運量 發電量 李克強 經濟

上一篇文章

【港股追蹤】前董事長性侵案被判入獄　新城系股價今日照升

下一篇文章

【趣話財經】內地5G用戶數超過5G手機出貨量　內媒：有人「被5G了」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」
【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
【新股IPO】市傳9618京東一手中籤率約一成
【新股IPO】市傳9618京東一手中籤率約一成