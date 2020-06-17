【疫市營商】亞馬遜AI部署「距離助手」　確保員工社交距離

▲ 為確保員工保持社交距離，Amazon將在各倉庫部署AI智能工具。

在新冠肺炎疫情肆虐期間，不少企業都轉為在家工作，但飲食、零售和物流等行業仍需如常上班。電子商貿平台亞馬遜（Amazon）為了減低員工在工作期間染病的風險，採用AI智能工具，並以機器學習（Machine Learning）技術監察員工是否遵守規範，違者可能會遭到警告，甚至解僱。

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因應疫情影響，Amazon的日用品及雜貨類定單比平日增加50倍，工作量大增令公司需要增聘10萬名員工處理定單，並暫時停止防疫物資外的商品入倉。為確保員工保持社交距離，Amazon將在各倉庫部署AI智能工具。而AI智能工具當中就包括顯示屏、深度傳感器和支援人工智能的鏡頭，可以實時跟蹤員工的行動。

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據外媒《The Verge》報道，當員工相距6英呎（約1.8公尺）以內時，電視屏幕上腳邊的圓圈就會閃爍紅光，提示員工應移至安全距離。目前該工具已在少數地區完成測試，並會在未來數周內在各倉庫中部署，第一批預計會有逾百個AI智能工具投入使用。

亞馬遜並不是唯一一間以這種方式使用機器學習的公司。自新冠肺炎爆發以來，大量提供人工智能視像分析和監控的公司都創建了類似的社交距離工具。除了制定社交距離的措施外，Amazon早前亦推出體溫檢測措施，並持續為員工提供口罩、濕紙巾及洗手液等衛生用品。

責任編輯：施雯雯