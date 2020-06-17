大摩看好港交所是具「化學反應」的獨特孵化器 目標價325元

▲ 大摩指，中美貿易關係緊張，相信香港可以在促成中國與國際交易上擔當一個更加重要市場。

網易 （09999） 、京東 （新上市編號：09618） 等中概股陸續回歸，港交所 （00388） 股價不斷上升。摩根士丹利重申看好港交所前景，認為港交所是中外資能產生「化學反應」的獨特孵化器。

大摩指，中美貿易關係緊張，相信香港可以在促成中國與國際交易上擔當一個更加重要市場，同時隨粵港澳大灣區框架推出，相信會有更多流動性從中國內地流向香港。

港交所旗下香港期貨交易所有限公司（期交所）日前已與MSCI Limited簽訂協議，MSCI同意授權期交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數，有關指數在期交所初步推出37隻期貨及期權合約。

大摩認為，MSCI的舉動印證港交所已逐步從進入中國市場的渠道，轉變為具「化學反應」的獨特孵化器，最樂觀情況下，港交所於2022年的收入將提高110%。

大摩給予港交所「增持」評級，目標價325元，較周三收市價293.6元，潛在升幅約10.7%。

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