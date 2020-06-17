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【港股追蹤】折讓套現16億元　有隻金股今日僅跌3%

股樓投資 17:24 2020/06/17

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黃金價格今年走勢持續向好，連帶本港上市的金礦股股價同樣有好表現，不過今年多個熱炒板塊升至高位後，往往出現公司配股或股東套現之消息，金礦股亦不例外。山東黃金（01787）今早有大手成交，股價最多跌超過5%，全日收報21.3元，跌3.4%。消息指，集團股東之一的巴力克黃金（Barrick Gold Corporation），出售大部分持股套現。

相關文章：【港股追蹤】繼滙豐渣打後友邦亦表態撐國安法　稱可保所有港人福祉

外媒報道指，加拿大黃金開採商巴力克周二披露，以每股20.5元配售接近7,927萬股公司股份，套現近16.3億元（2.1億美元），較股份周二（16日）收市價22.05元，折讓逾7%。

今次巴力克減持大部分山東黃金股份，如非巴力克本身財政緊拙，則是本身對山東黃金前景看淡。但減持消息出現後，股價今日大部分時間都維持在21元以上，遠較減持價格為高，可見市場對公司仍有信心，短期守得住20元附近的支持位水平，前景樂觀。加上金價近期雖然稍為調整，但外界預計下半年仍有力再上，可以看好。

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撰文 : 古植平

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