【讀男分享】由投行打工到建立萬億美元帝國　Jeff Bezos如何做重要決定？

《什麼都能賣》是一本關於美國大型互聯網公司亞馬遜Amazon創辦故事的書。

亞馬遜創立於早期的互聯網時代，1994年，創辦人貝佐斯Jeff Bezos看到互聯網的商機，決定投入這個一年增長2000倍的浪潮。亞馬遜早期是一家網上賣書公司，下單後，它就會向其他書商進貨並寄到客戶的家中。

在亞馬遜上線的第一天，網站就寫著：「地球上最大的書店，藏書量超過300萬本。」它為愛書人提供簡單又便利的途徑，跨地域買到自己的心頭好。所以網站推出後十分受歡迎。隨著這家公司不斷發展，它開始擴展到售賣書以外的東西。如同它的名字一樣「Amazon，是地球上最大的河流，也是地球上最大的商店。」

「什麼都能賣」所敘述的，就是它從創業公司到成為一家巨企的故事。

以下是我從這本書中學到的三件事: 1. 亞馬遜是如何開始的； 2. 創辦人貝佐斯是如何作出重要決定； 3. 為什麼亞馬遜的理念與價值觀能帶領這家公司成為世界上最大的互聯網公司之一。

亞馬遜是如何開始

1994年，貝佐斯是投資銀行的副總裁，前途無可限量。在一次研究中，他看到一個新興行業，這個行業的增長數字非常強勁，它就是互聯網。當時的互聯網以每年2000倍的速度高速發展。看到這個數字，貝佐斯希望能把握這個浪潮，加入其中。於是，他產生了建立網上賣書的念頭，當時的書主要集中於兩到三間出版社，只要和它們合作，就能獲得庫存。

今天，它連互聯網服務也有賣。Sparksine以及Sparktake的伺服器就是使用Amazon的AWS，它為初創公司節省了非常多的成本。

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貝佐斯是如何作出重要決定

在創業前，貝佐斯是華爾街投資銀行的副總裁，當時的他正準備進一步成為公司的合伙人。其所處的公司也正在不斷地成長，成為華爾街的新星公司。

他十分苦惱到底應否放棄高薪厚職，開始創業。在這個過程中，他利用了：「遺憾最小化框架」。他問自己：「在我80歲時，回想今天這個決定，我會後悔錯過互聯網這個一生人只有一次的機會嗎？」由於人在80歲，對於金錢這些東西已經沒有慾望，所以能更清晰地了解自己最真實的一面。

他發現自己會因為錯過互聯網的創業而感到後悔。於是他決定辭職創業。

你知道嗎，錯失所產生的後悔感將會比失敗失產生的後悔感大。在面對大是大非的問題時，不妨嘗試使用貝佐斯的「遺憾最小化框架」。以你最真實的一面面對自己。

為什麼亞馬遜的理念那麼重要

世界不斷變化，消費者的想法也會轉變。在創業時，貝佐斯在想：「有什麼是不變呢？如果公司能持久地滿足一個不變的需求，那麼公司就可以不斷發展了。」於是，他決定以為客人提供最便宜的產品為公司的理念，因為人的天性就是喜歡更便宜的產品。

為什麼理念很重要？因為理念能決定一切。在創業過程中，創辦人總是會遇到很多決定性時刻，例如應否推出新產品、和某公司合併以及擴展新市場等。很多事情都沒有既定的答案，數據能幫助我們思考，但真正影響我們下決定的就是公司的理念。

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理念與價值觀就像羅盤，它會帶領創辦人作出正確的決定。因此，創業者應該要了解到自己的初心，確保自己不會迷失。

例如，Sparktake的初心是為愛書人提供有溫度的二手書。我們堅持免費，其中一個主要原因是：不想買賣書的人因為付錢而感到壓力，於是我們沒有收費。

這就是理念的力量，它令我不會迷失。

原文刊自1% BETTER DAILY WITH ISAAC

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