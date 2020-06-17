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【科網狂潮】抖音母企字節跳動據報首季收入急增1.3倍至400億人幣

金融經濟 17:25 2020/06/17

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抖音（海外版稱TikTok ）母公司字節跳動今年首季收入約400億人民幣（約56.4億美元）。

《路透》引述消息人士報道，抖音（海外版稱TikTok ）母公司字節跳動今年首季收入約400億人民幣（約56.4億美元），較去年同期增逾1.3倍。騰訊今年首季收入為1080.6億人幣，意味字節跳動首季收入達騰訊37%。

消息人士透露，字節跳動今年收入目標定在2000億人民幣。字節跳動希望達到競爭對手騰訊 （00700） 收入的一半，騰訊去年收入近3770億人民幣。報道又指，在私人二手交易市場，字節跳動最新估值為950億至1400億美元。

消息人士指，字節跳動的大部分收入都是來自在中國應用程式上的廣告，其中包括今日頭條及中國版本抖音，而不是TikTok本身。

數據反映字節跳動開始國內的廣告市場分一杯羹。此前內地廣告市場主要由阿里巴巴 （09988） 、百度及騰訊 （00700） 瓜分。

新冠疫情下，各國實行社交隔離政策，字節跳動成為受惠一員。根據 App Annie資料，1月份，內地iOS App Store中，最受歡迎的10款Apps中，6款屬於字節跳動。

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