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市區靚盤竟然要輸蝕　6年貶值260萬

股樓投資 17:13 2020/06/17

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近期各區屋苑也錄高價成交，惟經濟前景未明，部分業主情願賣樓套現，就連市區靚盤，也要蝕讓照沽。市場消息指，尖沙咀凱譽高層C室，實用面積512平方呎，兩房間隔，原叫價1,380萬放盤，終以1,360萬元連租約易手，實用呎價26,563元。

據了解，原業主於2014年中，以約1,622萬元購入上述單位，持貨6年，現帳面蝕約262萬元。事實上，凱譽鄰近港鐵尖東站，經緬甸臺轉出麼地道，步程3分鐘即達，附近酒吧食肆林立，生活配套齊全，實屬靚盤。

值得留意的是，一般來說，高層單位較低層貴，惟同座中層C室，去年6月，成交價高見1,668萬元，造價遠比今次高層單位高。

有區內代理說，同類單位目前叫價1,700萬元。換言之，上述單位成交價較市價平約兩成。另有代理說，發展商當年提供印花稅現金回贈，而且單位連租約易手，即代表單位一直放租，若扣除租金收入，料實際損失不多，惟看政府樓價指數，過去6年升幅驚人，故上述單位明顯跑輸大市。

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撰文 : 柳家平

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