【中澳角力】澳洲外長斥中俄傳播假信息 堅持調查疫情

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南韓當美朝和事佬不成 疑投向美國招北韓報復
中澳兩國關係因新冠肺炎疫情源頭調查而急劇惡化，中國限制澳洲進口牛肉及大麥，又對澳洲發留學預警。中澳關係正陷於低谷，澳洲外長佩恩（Marise Payne）斥責中國與俄羅斯利用新冠疫情散播假信息，又表示澳洲會繼續支持新冠疫情調查，及世衛（WHO）等機構改革。
歐盟委員會上周三（10日）發表報告，點名批評俄羅斯和中國在疫情期間散播不實資訊。社交媒體Twitter其後宣布，移除約3.2萬個帳戶，指這些帳戶涉及中俄和土耳其的國家宣傳及散播假訊息。
澳洲外長佩恩周二（16日）於澳洲國立大學（ANU）演講，再次引用上述事件，更批評指：
令人擔憂的是，某些國家正利用疫情破壞自由民主制度，並推廣自己專制的模式。
（It was troubling that some countries are using the pandemic to undermine liberal democracy and promote their own, more authoritarian models.）
澳洲提出調查新冠疫情源頭後，中澳關係急轉直下，澳洲對中國的出口受限。有外交專家及國會議員批評，澳洲政府為疫情調查付出不必要的代價。
佩恩就反駁指，雖然澳洲有時保持「靜默外交」（quiet diplomacy），但有時也應表達關注及説服他人行動。她指澳洲會優先考慮主權及長期利益，也會繼續推動世衛等國際組織的改革，以保護及促進澳洲的國家利益。
責任編輯：何穎兒
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