  • 31°C
香港時間 : 2020617日 (三) 17:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中澳角力】澳洲外長斥中俄傳播假信息 堅持調查疫情

環球社會熱點 17:13 2020/06/17

分享：

中澳兩國關係因新冠肺炎疫情源頭調查而急劇惡化，中國限制澳洲進口牛肉及大麥，又對澳洲發留學預警。中澳關係正陷於低谷，澳洲外長佩恩（Marise Payne）斥責中國與俄羅斯利用新冠疫情散播假信息，又表示澳洲會繼續支持新冠疫情調查，及世衛（WHO）等機構改革。

【中澳角力】「澳洲是最安全留學地」澳洲斥中方歧視指控無理

【中澳貿易戰】中國對澳洲投資跌6成 轉至一帶一路國家

歐盟委員會上周三（10日）發表報告，點名批評俄羅斯和中國在疫情期間散播不實資訊。社交媒體Twitter其後宣布，移除約3.2萬個帳戶，指這些帳戶涉及中俄和土耳其的國家宣傳及散播假訊息。

澳洲外長佩恩周二（16日）於澳洲國立大學（ANU）演講，再次引用上述事件，更批評指：

令人擔憂的是，某些國家正利用疫情破壞自由民主制度，並推廣自己專制的模式。

（It was troubling that some countries are using the pandemic to undermine liberal democracy and promote their own, more authoritarian models.）

【中印衝突】「中國欺人太甚必須反擊」 印媒倡制裁中國貨

【中印衝突】敵之敵為友 中國緊抱巴基斯坦還有着數

澳洲提出調查新冠疫情源頭後，中澳關係急轉直下，澳洲對中國的出口受限。有外交專家及國會議員批評，澳洲政府為疫情調查付出不必要的代價。

佩恩就反駁指，雖然澳洲有時保持「靜默外交」（quiet diplomacy），但有時也應表達關注及説服他人行動。她指澳洲會優先考慮主權及長期利益，也會繼續推動世衛等國際組織的改革，以保護及促進澳洲的國家利益。

【中印衝突】45年未開槍 最後一發子彈打死印軍

【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼

責任編輯：何穎兒

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

澳洲外長佩恩斥中國與俄羅斯利用新冠肺炎疫情散播假信息，又表示澳洲會繼續支持新冠疫情調查。

相關文章

【中印衝突】「中國欺人太甚必須反擊」 印媒倡制裁中國貨
今日
【中印衝突】「中國欺人太甚必須反擊」 印媒倡制裁中國貨
南韓統一部長引咎辭職 為南北韓關係惡化負責
今日
南韓統一部長引咎辭職 為南北韓關係惡化負責
【中印衝突】敵之敵為友 中國緊抱巴基斯坦還有着數
今日
【中印衝突】敵之敵為友 中國緊抱巴基斯坦還有着數
地緣政治 貿易戰 外交 傳染病 疫情 澳洲 中國 俄羅斯 歐盟 世界衞生組織

下一篇文章

南韓當美朝和事佬不成 疑投向美國招北韓報復
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間17:00）
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度20死 印媒：中國43人傷亡
【中印衝突】印度20死 印媒：中國43人傷亡
【南北韓關係】韓媒：金與正一句話 南韓1億元灰飛煙滅
【南北韓關係】韓媒：金與正一句話 南韓1億元灰飛煙滅
【美國疫情】康復者收近千萬震撼帳單 「生存感罪惡」
【美國疫情】康復者收近千萬震撼帳單 「生存感罪惡」
【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任
【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任