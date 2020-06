【中澳角力】澳洲外長斥中俄傳播假信息 堅持調查疫情

中澳兩國關係因新冠肺炎疫情源頭調查而急劇惡化,中國限制澳洲進口牛肉及大麥,又對澳洲發留學預警。中澳關係正陷於低谷,澳洲外長佩恩(Marise Payne)斥責中國與俄羅斯利用新冠疫情散播假信息,又表示澳洲會繼續支持新冠疫情調查,及世衛(WHO)等機構改革。

歐盟委員會上周三(10日)發表報告,點名批評俄羅斯和中國在疫情期間散播不實資訊。社交媒體Twitter其後宣布,移除約3.2萬個帳戶,指這些帳戶涉及中俄和土耳其的國家宣傳及散播假訊息。

澳洲外長佩恩周二(16日)於澳洲國立大學(ANU)演講,再次引用上述事件,更批評指:

令人擔憂的是,某些國家正利用疫情破壞自由民主制度,並推廣自己專制的模式。

(It was troubling that some countries are using the pandemic to undermine liberal democracy and promote their own, more authoritarian models.)

澳洲提出調查新冠疫情源頭後,中澳關係急轉直下,澳洲對中國的出口受限。有外交專家及國會議員批評,澳洲政府為疫情調查付出不必要的代價。

佩恩就反駁指,雖然澳洲有時保持「靜默外交」(quiet diplomacy),但有時也應表達關注及説服他人行動。她指澳洲會優先考慮主權及長期利益,也會繼續推動世衛等國際組織的改革,以保護及促進澳洲的國家利益。

▲ 澳洲外長佩恩斥中國與俄羅斯利用新冠肺炎疫情散播假信息,又表示澳洲會繼續支持新冠疫情調查。