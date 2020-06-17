【中澳角力】澳洲外長斥中俄傳播假信息 堅持調查疫情

中澳兩國關係因新冠肺炎疫情源頭調查而急劇惡化，中國限制澳洲進口牛肉及大麥，又對澳洲發留學預警。中澳關係正陷於低谷，澳洲外長佩恩（Marise Payne）斥責中國與俄羅斯利用新冠疫情散播假信息，又表示澳洲會繼續支持新冠疫情調查，及世衛（WHO）等機構改革。

【中澳角力】「澳洲是最安全留學地」澳洲斥中方歧視指控無理

【中澳貿易戰】中國對澳洲投資跌6成 轉至一帶一路國家

歐盟委員會上周三（10日）發表報告，點名批評俄羅斯和中國在疫情期間散播不實資訊。社交媒體Twitter其後宣布，移除約3.2萬個帳戶，指這些帳戶涉及中俄和土耳其的國家宣傳及散播假訊息。

澳洲外長佩恩周二（16日）於澳洲國立大學（ANU）演講，再次引用上述事件，更批評指：

令人擔憂的是，某些國家正利用疫情破壞自由民主制度，並推廣自己專制的模式。

（It was troubling that some countries are using the pandemic to undermine liberal democracy and promote their own, more authoritarian models.）

【中印衝突】「中國欺人太甚必須反擊」 印媒倡制裁中國貨

【中印衝突】敵之敵為友 中國緊抱巴基斯坦還有着數

澳洲提出調查新冠疫情源頭後，中澳關係急轉直下，澳洲對中國的出口受限。有外交專家及國會議員批評，澳洲政府為疫情調查付出不必要的代價。

佩恩就反駁指，雖然澳洲有時保持「靜默外交」（quiet diplomacy），但有時也應表達關注及説服他人行動。她指澳洲會優先考慮主權及長期利益，也會繼續推動世衛等國際組織的改革，以保護及促進澳洲的國家利益。

【中印衝突】45年未開槍 最後一發子彈打死印軍

【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼

責任編輯：何穎兒

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

▲ 澳洲外長佩恩斥中國與俄羅斯利用新冠肺炎疫情散播假信息，又表示澳洲會繼續支持新冠疫情調查。