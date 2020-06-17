  • 30°C
香港時間 : 2020617日 (三) 19:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊股價】騰訊入股愛奇藝　雙方各自夥TVB製作及投資劇集

金融經濟 18:34 2020/06/17

分享：

騰訊、愛奇藝投資中港合拍片。

騰訊 （00700） 擬入股競爭對手愛奇藝（美：IQ），成為對方最大股東，意味內地三大視頻串流平台中的兩巨頭將要結盟，亦標誌騰訊進一步擴大文娛的版圖。其實，近年多部ViuTV和電視廣播公司 （00511） 的劇集，都可以見到騰訊視頻和愛奇藝的身影，而俗稱的「合拍劇」亦會在其平台播放。

騰訊旗下的騰訊視頻與愛奇藝，既是內地視頻串流平台的龍頭，各自坐擁超過1億個會員。觀眾基礎大，亦是TVB近年多與其共同製作劇集及在對方平台轉載的原因，帶動劇集收視及反應。

愛奇藝、TVB合拍劇以外　常互購劇集播放

愛奇藝近年參與多部TVB製作網劇及電視劇，例如2017年由王浩信主演的《踩過界》、由苗僑偉、黃宗澤、劉心悠主演的《守護神之保險調查》、《再創世紀》，以及王晶的《衛斯理》系列等。

此外，TVB亦不時購入愛奇藝製作的連續劇播放，例如：網劇《無心法師》、早前熱爆的古裝劇《延禧攻略》、陳喬恩主演的《獨孤皇后》、《泡沫之夏》。

騰訊視頻投資《深宮計》

騰訊視頻也大手筆投資過TVB《深宮計》、《衝上雲宵》、《使徒行者》、《鐵探》等。

至於電訊盈科 （00008） 旗下的ViuTV，早前熱播的劇集《歎息橋》，以及目前在TVB播出的《飛虎之雷霆極戰》則是阿里巴巴 （09988） 旗下優酷土豆所投資。

相關文章：

【中概股】傳騰訊計劃取代百度成為愛奇藝大股東　愛奇藝美股盤前飆升逾40%

騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享）

【騰訊閱文】閱文新合同吸引知名作家回流 股價漲1成

【強攻雲業務？】騰訊雲副總裁萬超出任恒騰網絡執行董事

香港股票 電視劇 劉心悠 王浩信 苗僑偉 電訊 陳喬恩 黃宗澤 電訊盈科（00008） 飛虎

上一篇文章

新地商場推「無感泊車支付」升級功能　泊車費自動扣帳

下一篇文章

【新股IPO】康基醫療次日孖展近千億　勁過網易、京東（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集 限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（附人數放寬重點表）
【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集 限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（附人數放寬重點表）
【新股IPO】9618京東超購近178倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】9618京東超購近178倍　1手中籤率10%（附分配結果）
大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」　或貶值35%
大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」　或貶值35%
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【新股IPO】康基醫療次日孖展近千億　勁過網易、京東（第二版）
【新股IPO】康基醫療次日孖展近千億　勁過網易、京東（第二版）