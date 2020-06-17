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【騰訊】騰訊愛奇藝　各夥TVB製作及投資劇集

金融經濟 18:34 2020/06/17

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騰訊、愛奇藝投資中港合拍片。

騰訊 （00700） 傳入股競爭對手愛奇藝（美：IQ），成為對方最大股東，意味內地三大視頻串流平台中的兩巨頭將要結盟，亦標誌騰訊進一步擴大文娛的版圖。其實，近年多部ViuTV和電視廣播公司 （00511） 的劇集，都可以見到騰訊視頻和愛奇藝的身影，而俗稱的「合拍劇」亦會在其平台播放。

騰訊旗下的騰訊視頻與愛奇藝，既是內地視頻串流平台的龍頭，各自坐擁超過1億個會員。觀眾基礎大，亦是TVB近年多與其共同製作劇集及在對方平台轉載的原因，帶動劇集收視及反應。

愛奇藝、TVB合拍劇以外　常互購劇集播放

愛奇藝近年參與多部TVB製作網劇及電視劇，例如2017年由王浩信主演的《踩過界》、由苗僑偉、黃宗澤、劉心悠主演的《守護神之保險調查》、《再創世紀》，以及王晶的《衛斯理》系列等。

此外，TVB亦不時購入愛奇藝製作的連續劇播放，例如：網劇《無心法師》、早前熱爆的古裝劇《延禧攻略》、陳喬恩主演的《獨孤皇后》、《泡沫之夏》。

騰訊視頻投資《深宮計》

騰訊視頻也大手筆投資過TVB《深宮計》、《衝上雲宵》、《使徒行者》、《鐵探》等。

至於電訊盈科 （00008） 旗下的ViuTV，早前熱播的劇集《歎息橋》，以及目前在TVB播出的《飛虎之雷霆極戰》則是阿里巴巴 （09988） 旗下優酷土豆所投資。

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