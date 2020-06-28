特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享）

美國示威引發全球各國重新關注警暴問題，總統特朗普的改革警隊方案日前已經出台，但如何進一步改革警隊仍然是美國國會兩大黨當前最激辯的議題。即使特朗普明文禁止警員鎖喉箍頸，但只是治標不治本，總不能逐樣行徑立法禁止，倒不如從根源著手：讓警隊去軍事化。

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