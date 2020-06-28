特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 環球政治 08:57 2020/06/28 分享： 美國示威引發全球各國重新關注警暴問題，總統特朗普的改革警隊方案日前已經出台，但如何進一步改革警隊仍然是美國國會兩大黨當前最激辯的議題。即使特朗普明文禁止警員鎖喉箍頸，但只是治標不治本，總不能逐樣行徑立法禁止，倒不如從根源著手：讓警隊去軍事化。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 2020/06/27 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 【美國示威】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛 2020/06/20 【美國示威】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛 【美國示威】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕 2020/06/20 【美國示威】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕 【美國示威】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語 2020/06/20 【美國示威】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語 【美國示威】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取 2020/06/20 【美國示威】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取 最新專欄文章 更多 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 今日 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 今日 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 今日 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 今日 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 2020/06/27 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 請願示威 軍備 美國 警察通例 美軍 美國國防部 老布殊 特朗普 奧巴馬 國防 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入