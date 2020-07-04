特朗普改革難阻警暴 應從去軍事化著手

美國示威引發全球各國重新關注警暴問題，總統特朗普的改革警隊方案日前已經出台，但如何進一步改革警隊仍然是美國國會兩大黨當前最激辯的議題。即使特朗普明文禁止警員鎖喉箍頸，但只是治標不治本，總不能逐樣行徑立法禁止，倒不如從根源著手：讓警隊去軍事化。

警暴惡化涉及警隊軍事化政策

視群眾為敵，警員自然出手狠

武力不對等，易造成警暴問題

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不獨美國，全球各地的警暴問題近年愈趨嚴重，也更容易「搞出人命」。就像今次引發示威的警員對疑犯跪頸舉動，本身就是不容於警例，但何以這類粗暴行徑一而再地出現？

當中一大原因，就是警隊軍事化，令警員逐漸把自己的定位偏離初衷，不再是服務大眾和保護市民，而是要殲滅敵人。而被視為敵人的，卻往往是未被定罪的疑犯，甚或警員本應服務的市民大眾。

相信讀者們都不難發現，如今世界各地的警員，特別是因應特定任務出勤的警員，外形和行徑都愈來愈似軍人，就正正是近30年來各地警察軍事化的體現。

就美國情況，警隊軍事化可以追溯至老布殊（George H.W. Bush）執政時代，當時因應美軍軍備過多，於是誕生「1033計劃」（1033 program），把軍方的多餘軍備分配於警隊，包括半自動突擊步槍、軍用刺刀、榴彈發射槍，以至是用於中東戰爭的防地雷裝甲車（MRAP）。

執法部門自然是歡迎計劃，不用額外花費就可引進大批軍用裝備，他們宣稱新增的軍備有助警員保護生命和應對緊急事故。

自從1033計劃在1991年正式實施以來，美國警隊獲得的軍方裝備總值超過70億美元，但受到的批評也不絕。直到卸任前夕的2015年，前總統奧巴馬簽署行政命令對1033計劃作出限制。

不過，特朗普上台後以不應限制「拯救生命裝備」為由，推翻了奧巴馬的命令。自此，美國國防部撥出了總值10億美元的軍備予警方，數量驚人。

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凡事有利亦有弊。為了有效運用軍備，警員訓練強度也提高，趨於接近軍人。由於裝配軍備、外表儼如軍人，不時被外界將之跟美國陸軍士兵比較，或多或少影響了他們的心理，更趨躁動。

批評者認為，當警員獲分派軍備執勤，實則是無形中鼓勵了警員更容易狠下重手，例如在處理示威時成群出現的防暴警察，往往像軍人般把處理對象視作敵人。

可是，正規軍人面對的是對等武力、同樣訓練十足的敵軍士兵；警員卻不然，就像防暴警察所面對的，只是武力水平甚低、以至手無寸鐵的示威群眾。

倘若警員視之為跟自身武力對等，甚至是敵人，便容易錯失分寸，觸發警暴問題。

故此，要化解警暴問題，必先正視警隊軍事化的利弊，透過規限警員裝備，從而導正警員執勤心態，方能根治問題。

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