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【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/06/18

分享：

美國示威引發全球各國重新關注警暴問題，總統特朗普的改革警隊方案出台，但被民主黨批評力度不足。誠然，與其鎖喉箍頸等逐樣行徑禁止，倒不如取消警隊軍事化，方可治本。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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