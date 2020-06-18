【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/06/18 分享： 美國示威引發全球各國重新關注警暴問題，總統特朗普的改革警隊方案出台，但被民主黨批評力度不足。誠然，與其鎖喉箍頸等逐樣行徑禁止，倒不如取消警隊軍事化，方可治本。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 2020/06/16 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 2020/06/17 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 2020/06/17 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 2020/06/16 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 2020/06/16 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/13 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 請願示威 軍備 美國 警察通例 美軍 美國國防部 老布殊 特朗普 奧巴馬 國防 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入