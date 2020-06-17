【紀念黑人解放】Twitter、TikTok等科企　將6月19日設為固定紅假

▲ 交媒體Twitter和數碼商業服務公司Square上周就宣布，決定將6月19日定為公司節日，正式納入官方假期，以紀念六月獨立日。

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）疑被白人警員暴力執法致死，所引發的示威浪潮持續。據外媒CNET報道，不少科企已將6月19日定為公司固定假期，以紀念「六月節」（Juneteenth）──德州在1865年6月遵從時任總統林肯頒布的《解放奴隸宣言》，正式廢除奴隸制。

全美進行的示威遊行活動，使種族平等問題備受關注，科技巨頭亦挺身而出。社交媒體Twitter和數碼商業服務公司Square上周就宣布，決定將6月19日定為公司節日，正式納入官方假期，以紀念六月獨立日。兩間公司的行政總裁Jack Dorsey形容，這是「值得慶祝、教育和聯繫的一天」。

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此外，TikTok、Spotify、Lyft、Adobe、Indiegogo和Postmates等企業同樣作出類似安排，以紀念美國奴隸制的終結。Adobe指出，員工將在這一天休假，旨在專注於反思和倡導平權。

1865年6月19日，德州宣讀《解放奴隸宣言》，美國所有被奴役的非裔美國人重獲自由。今次弗洛伊德事件促使成千上萬的美國民眾上街，抗議、譴責種族歧視以及警暴行為，為表示支持對抗種族不公的團體，蘋果（Apple）、Facebook、YouTube、Netflix、Intel等科企早前亦承諾捐款，打撃社會不公。

責任編輯：姚慧儀