【台灣鬆綁】港澳短期商務人士符合4大條件　下周一起可縮短家居檢疫時間

台灣疫情持續放緩，台灣中央流行疫情指揮中心今天（17日）宣布，下周一（22日）起，被劃分為低感染風險，及中低感染風險的地區及國家，包括香港及澳門的短期商務人士入境，若符合４大條件，可申請縮短居家檢疫時間。不過若計劃在台灣停留3個月以上人士，仍需按規定於入境後完成14天居家檢疫。

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短期商務人士若同時符合以下4項基本條件，可申請縮短居家檢疫時間︰ 1. 依指揮中心宣布可入境之人士。 2. 申請來台灣停留天數少於3個月。 3. 短期入境從事商務活動（如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等）商務人士。 4. 出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家或地區，且登機前14天無其他國家或地區旅遊史。

低感染風險、中低感染風險國家或地區名單： 低感染風險國家或地區：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。

中低感染風險國家或地區：韓國、日本、馬來西亞、新加坡。

符合以上申請條件之商務人士，申請時縮短居家檢疫時間，需備妥邀請廠商提供之相關證明文件資料、在台灣的行程表及防疫計劃，同時須準備登機前3日內採檢之COVID-19核酸檢驗陰性報告以備查驗。

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完成申請之商務人士，如出發地為低感染風險國家或地區，於入境後可向入住防疫旅館所在的地方衛生主管機關申請於第5天自費篩檢，如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢。篩檢後取得陰性檢驗結果報告後，即可向地方衛生主管機關，申請改為自主健康管理至入境後21天。

自主健康管理所指是，應每日量體溫及配合雙向簡訊回報健康狀況，並按行程表安排進行有限度商務活動。措施採取實名制，記錄每日活動及接觸人員，儘量避免出入公共場所，外出時，嚴格遵守，全程佩戴口罩。

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