【中小企教室】適應遙距工作　成為企業IT核心策略

▲ 視像溝通在未來愈來愈重要，98%的受訪者認為疫情之後的企業營運會更依賴視像會議。（法新社資料圖片）

疫情對企業IT帶來艱鉅挑戰，一項研究指出，全球大部分企業已因應疫情調整IT策略。企業認為，制定遙距工作政策將會是優先事項，並認為視像會議和雲端客服中心是最具變革性的科技。

澳大利亞電訊（Telstra）與英國市場研究機構GlobalData早前發布一份白皮書，分析新冠肺炎疫情帶來的科技挑戰。調查訪問來自多國逾百位商業領袖，93%受訪企業表示，現在已改變IT優先事項，當中有18%企業更表示改變為劇烈。整體而言，受訪者認為當前首要任務是制定有關遙距工作政策，確保員工能夠安全地連接網絡，並使用工作所需的應用程式和數據。

雖然企業較之前更認識到IT系統的重要性，但在預算方面，約一半（52%）受訪者擬增加IT預算，但亦有19%的企業打算減少。

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調查指出，視像溝通是將會是協作的新常態，高達98%受訪者認為在疫情後，企業將會更多採用視像會議來取代現場會議。GlobalData服務總監Dustin Kehoe指出，這項科技一直存在，但企業的看法產生明顯的變化。報告續指，視像會議的普及，將會有更深遠的影響，包括節省時間與營運成本，提高僱員的工作生活平衡，甚至有助減少碳排放。

再者，近半受訪者表示已採用雲端客服中心方案，例如互動語音系統、自動呼叫分配等，讓企業即使要推行員工在家工作，員工仍可為客戶提供服務，包括香港的北亞地區更是受統計地區中最積極者，有57%的採用率，以提升客戶服務速度和敏捷度。報告指，部分這類型的解決方案，可以在數日間急速獲市場採用。

因應遙距工作的需求，家居連接網絡速度的重要性遠比之前提高，但調查亦指出，8成受訪企業表示，會有一定比例的員工因科技挑戰而未能完成工作，反映為員工提供相關支援是急需處理的事項。報告建議，疫情過後，企業網絡將應以軟件定義，同時與雲端科技融合，使其更自動化和靈活。

責任編輯：周俊霖