【中印衝突】「中國欺人太甚必須反擊」 印媒倡制裁中國貨

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間17:00）
中國及印度邊境爆發嚴重衝突，造成至少20名印度士兵死亡，事件令印度社會震驚，印度傳媒反應強烈，率先發炮，標題開宗明義斥「中方欺人太甚，印度必須反擊」（China pushed too hard. India must push back），促印度政府對中國入口商品實施限制。
全球銷量最大英語報紙，在印度影響力相當大的《印度時報》（The Times of India）發表社論文章，指今次在錫金邦邊境的衝突，嚴重得足以令印度放棄讓邊境問題保持現狀的想法。
文章指，印度應向中國還以顏色，對中國入口商品實施制裁（imposing sanctions against Chinese imports），直言不能讓中方殺害印度士兵後（kill our soldiers），繼續在印度賺錢做生意，從印度巨大的市場中獲益（benefit from our huge market）。
文章指出，中方今次行動旨在向印度施壓，警告印度不要支持調查新冠病毒源頭。文章指當局的行動，應與中方所希望的相反（should do exactly what the Chinese don’t want），應反對港區國安法，並在新疆問題上發聲。
近期中印關係轉差，印度民間確實有杯葛中國貨品的行動。不過，中方唱淡杯葛潮，央視旗下英文頻道CGTN引述專家指，杯葛中國走不了多遠，指中國貨在印度受歡迎，中國手機在當地熱賣，藥品原料亦依賴中國，強調杯葛中國行不通。
責任編輯：文青青
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