【中印衝突】「中國欺人太甚必須反擊」 印媒倡制裁中國貨

中國及印度邊境爆發嚴重衝突,造成至少20名印度士兵死亡,事件令印度社會震驚,印度傳媒反應強烈,率先發炮,標題開宗明義斥「中方欺人太甚,印度必須反擊」(China pushed too hard. India must push back),促印度政府對中國入口商品實施限制。

全球銷量最大英語報紙,在印度影響力相當大的《印度時報》(The Times of India)發表社論文章,指今次在錫金邦邊境的衝突,嚴重得足以令印度放棄讓邊境問題保持現狀的想法。

文章指,印度應向中國還以顏色,對中國入口商品實施制裁(imposing sanctions against Chinese imports),直言不能讓中方殺害印度士兵後(kill our soldiers),繼續在印度賺錢做生意,從印度巨大的市場中獲益(benefit from our huge market)。

文章指出,中方今次行動旨在向印度施壓,警告印度不要支持調查新冠病毒源頭。文章指當局的行動,應與中方所希望的相反(should do exactly what the Chinese don’t want),應反對港區國安法,並在新疆問題上發聲。

近期中印關係轉差,印度民間確實有杯葛中國貨品的行動。不過,中方唱淡杯葛潮,央視旗下英文頻道CGTN引述專家指,杯葛中國走不了多遠,指中國貨在印度受歡迎,中國手機在當地熱賣,藥品原料亦依賴中國,強調杯葛中國行不通。

