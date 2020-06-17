【高價成交】綠楊新邨放盤一天零議價770萬成交　追平屋苑兩房歷史新高紀錄

踏入6月，新盤排隊登場，樓市氣氛暢旺，也帶動二手市場成交。觀察最近的二手成交個案，原業主議價空間明顯大減，個別單位更出現創新高成交。最近綠楊新邨一個兩房單位高價成交，成交價重返屋苑歷史新高價。

【洋房劈價】 各區屋仔沽壓大 大埔康樂園累減逾380萬沽出

綠楊新邨R座高層04室，單位實用面積475平方呎，屬於兩房間隔，附有新淨雅致裝修，原業望開價770萬元，放盤1日，零議價沽出，折合實用呎價16,211元，追平兩房單位歷史新高紀錄，對上紀錄於去年8月錄得。

中原地產分行經理王春江表示，買家為區內租客，心儀綠楊新邨，早前曾先後遇到多個心水盤，不過考慮中已被其它買家捷足先登購入，今次見上述放盤質素高，所以即睇即買。原業主則於2016年8月以約523萬元購入單位，持貨約4年，帳面獲利約247萬元，單位期內升值約47%。

【二手成交】買家遇筍盤爭睇樓盛況再現 南昌一號劈價逾百萬盤吸逾10組客捧場

除以上成交外，奧運站帝峯‧皇殿也透過招標最新售出6座75樓A室（連車位），單位實用807方呎連594方呎天台，屬特大一房特色戶，成交價逾3743.5萬元，實用呎價達46,388元，相關成交價貴絕九龍一房單位，呎價則創項目新高。

【樓市現象】經濟差企業大削租金津貼 為何淺水灣月租逾6萬元租盤有大批捧場客﹖

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！