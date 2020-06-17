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【中印衝突】敵之敵為友 中國緊抱巴基斯坦還有着數

環球政治 16:48 2020/06/17

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【中印衝突】敵之敵為友 中國緊抱巴基斯坦還有更多好處

中國印度爆發流血邊境衝突，至少造成20名印度軍人死亡。今次中印衝突為最近數十年來最嚴重，恐怕威脅到中印領導人過去兩年互訪，尋求改善中印關係的努力。中印衝突由來已久，但中國與原英屬印度另一繼承國巴基斯坦卻是「鐵桿兄弟」，老友鬼鬼。的確，中國緊抱巴基斯坦，除了制衡印度，還有不少戰略紅利。

巴基斯坦與印度是世仇。英國當年退出殖民地時，以宗教區分讓印巴分治，穩定難以維持。印巴各自獨立後不久，就因克什米爾地位等問題爆發戰爭，巴基斯坦在其中慘敗，東巴基斯坦更分裂出來成為了孟加拉。

【印巴衝突】印巴核彈不多 卻足毀滅地球（有片）

中國與巴基斯坦關係則可謂好到不得了。中巴關係在官方措辭中，是為「全天候戰略合作夥伴」，聽上去比中國與俄羅斯的「全面」似乎還要高規格。

中國國家主席習近平曾形容，巴基斯坦是中國「鐵桿朋友」；巴基斯坦在中國網友間亦有「巴鐵」一稱。

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中國親近巴基斯坦，至少有4大戰略利益。

首先是維持南亞地區戰略平衡，制衡印度。所謂敵人的敵人是朋友，印度除了和中國有長期、複雜領土糾紛，印度長遠更勢會成為中國亞洲最大戰略競爭對手。中國與印度宿敵巴基斯坦靠攏，有助改善自身國際環境。

其次是鞏固與伊斯蘭世界關係。巴基斯坦是穆斯林國家，更是伊斯蘭世界中唯一擁有核武國家，影響力不言而喻。巴基斯坦亦與阿拉伯國家龍頭沙特阿拉伯關係非常親密，因此推進中巴關係，有利中國在伊斯蘭世界的形象。

再者是反恐。巴基斯坦與塔利班等激進伊斯蘭武裝關係頗為曖昧，兩者淵源可追塑至80年代美國經巴基斯坦，向阿富汗伊斯蘭民兵援助武器物資抵抗蘇聯侵略。中國確保與巴基斯坦友好，有助防堵恐怖主義蔓延，同時維護新疆地區穩定。

還有就是推進一帶一路大計。中巴經濟走廊是為一帶一路旗艦項目，走廊打通後會連接中國新疆至印度洋，可以拓寬多條貿易路線，並能夠使中東石油經巴基斯坦油管送往中國，毋須途經馬六甲海峽，鞏固中國能源安全。

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責任編輯：方圓之

欄名 : 世界百科

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