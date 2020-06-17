CFA協會：僅5%香港投資者認為顧問「經常」以客戶利益為先

▲ CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）稱，本港受訪者年紀普遍較大，對投資顧問取態亦因而傾向存疑（cynical）

CFA協會去年10月至11月進行了針對投資者的「信任度意見調查報告」，亞太區當中，香港個人投資者對金融業信任度水平增幅最高，由2018年的35%，上升17個百分點，至52%。整體來看，香港個人投資者的信任程度比新加坡、日本、澳洲高，亦高過全球平均的46%，惟卻低過印度和中國。

上述調查合共訪問了3,525位個人投資者及921位機構投資者，個人投資者均為25歲或以上，擁有至少10萬美元可投資資產；機構投資者則需在管理資產最少 5000萬美元的機構任職，同時也需要是「負責作出投資決策」的人士。來自香港地區的個人投資者佔100個、機構投資者佔25個。

根據結果，本港個人投資者的信任程度雖高過環球平均，惟僅5%投資者認為投資顧問「經常（always）」以客戶利益為先，遠遠低於亞太區全球平均的36%和35%。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）解釋，本港受訪者年紀普遍較大，對投資顧問取態亦因而傾向存疑（cynical），惟考慮到本港市場透明度強、科技使用技術進步、上市監管要求近年亦更貼近市場趨勢，令整體信任度程度依然改善。

連伯樂建議投資界透過提高客戶收費等潛在利益之透明度、減少使用專業術語、聘用具業內任可資格人士、採用行為準則，以加強公司道德承諾等方式，來提高客戶信用度。

值得注意是，這次調查於「港區國安法」擬推出前進行，故暫未有顯示出政治局勢動盪下，投資者的最新看法。

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