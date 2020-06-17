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【數據洩漏】Foodpanda逾72萬用戶資料遭洩露！香港亦有份

科技 16:05 2020/06/17

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餐飲外送服務公司Foodpanda爆出多達72萬條用戶資料被洩露，包括姓名、電子郵件、電話、地址座標等數據。

疫情期間，不少餐廳推出抗疫優惠餐、外送服務救亡，市民為減少外出亦轉而嗌外賣。不過，其中一間最受港人歡迎的餐飲外送服務公司Foodpanda，近日爆出多達72萬條用戶資料被洩露，包括姓名、電子郵件、電話、地址座標等數據。涉及14個受影響國家，香港同樣「榜上有名」。

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外媒Bank Inofo Security報道，針對以上用戶個人資料遭竊的傳聞，Foodpanda母公司Delivery Hero已證實確有此事。Delivery Hero表示，是次所洩露的帳戶資料，主要是以外賣商戶會員居多，資料外洩事件的時間可追溯至2016年。

Delivery Hero強調，該公司目前正調查其資安漏洞，並與有關當局密切合作，待後續調查明確找出漏洞發生的原因後，將向受影響用戶發送通知訊息。

現階段所知，逾72萬用戶註冊帳號遭洩露，受影響國家及地區共計有14個，包括澳洲、奧地利、加拿大、法國、德國、香港、意大利、荷蘭、挪威、西班牙、新加坡等。本報記者已就事件查詢，Foodpanda香港指目前正查明情況，將盡快回覆。

責任編輯：姚慧儀

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