【數據洩漏】Foodpanda母企逾72萬用戶資料遭洩露！香港亦有份

▲ 餐飲外送服務公司Foodpanda爆出多達72萬條用戶資料被洩露，包括姓名、電子郵件、電話、地址座標等數據。

疫情期間，不少餐廳推出抗疫優惠餐、外送服務救亡，市民為減少外出亦轉而嗌外賣。不過，其中一間最受港人歡迎的餐飲外送平台Foodpanda，其母公司Delivery Hero近日爆出多達72萬條用戶資料被洩露，包括姓名、電子郵件、電話、地址座標等數據。涉及14個受影響地區或國家，香港同樣「榜上有名」。

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外媒Bank Info Security報道，資料洩露涉事品牌為Foodora，而Foodora於2016年已經與Foodpanda合併，惟部分國家續用Foodora作品牌服務名稱。針對以上用戶個人資料遭竊的傳聞，Delivery Hero已證實確有此事，並稱是次所洩露的帳戶資料，主要以外賣商戶會員居多，時間可追溯至2016年。

Delivery Hero強調，該公司目前正調查其資安漏洞，並與有關當局密切合作，待後續調查明確找出漏洞發生的原因後，將向受影響用戶發送通知訊息。

現階段所知，逾72萬用戶註冊帳號遭洩露，受影響國家及地區共計有14個，包括澳洲、奧地利、加拿大、法國、德國、香港、意大利、荷蘭、挪威、西班牙、新加坡等。本報記者已就事件查詢，Foodpanda香港指目前正查明情況，將盡快回覆。

責任編輯：姚慧儀