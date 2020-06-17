【滙豐裁員】滙豐重啟裁員計劃香港受影響？　發言人：港仍是集團增長計劃核心

▲ 滙豐在香港僱用3.1萬名員工，佔集團整體13%。（資料圖片）

滙豐集團 （00005） 早前一度因新冠肺炎而暫停的全球裁員計劃即將重啟，預計中期內全球裁員3.5萬人。全球員工多達23.5萬的滙豐，其中英國、印度、香港及中國都是僱員最多的市場。即使集團一向不會保證香港不受裁員計劃影響，但市場普遍預期，今次裁員計劃更多是集中在業務回報較差的歐美市場。

隨着滙豐重啟裁員計劃，市場最關心會否波及香港員工。滙豐發言人回覆查詢時表示，香港仍然是集團增長計劃的核心，會繼續投資及發展亞洲業務。

亞洲成滙豐盈利引擎 佔總員工近55%

根據年報顯示，滙豐2019年所僱用的全職員工總數約23.5萬人，較前年底微增134人。當中，以亞洲員工佔比最高達54.7%，其次是歐洲26.4%，中東及北非佔3.9%，而北美及拉丁美洲則分別佔6.6%及8.4%。

若再按地區細分，英國、印度、香港、中國、墨西哥、美國及法國都是主要員工中心。

香港員工3.1萬人 按年持平

其中，盈利能力最強的香港，截至去年底止，員工總數就有3.1萬人，按年持平。集團近年力拓的珠三角市場，帶動中國總員工數目增至2.8萬人，按年增7.7%。

至於業務表現較遜色的美國，則僱用1萬名員工。此外，傳滙豐正尋求出售的法國零售業務，最新的僱員人數有8,000人。

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