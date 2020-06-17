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周星馳抵押普樂道12號屋 與電影業停罷有關？

環球政經 16:32 2020/06/17

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在新冠肺炎疫情籠罩，香港電影行業差不多完全停頓。周星馳作為電影圈的一分子，也許或多或少都會受影響。本地有媒體消息指，周星馳於今年3月向JPMorgan Chase Bank,N.A.承按山頂普樂道12號屋，難道需要套現支持電影工作？

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翻查土地註冊處資料顯示，由周星馳持有的山頂普樂道12號屋，該物業於2011年5月透過滙豐銀行承做按揭，並於2019年9月已贖回項目。「天比高」上址前身為英式豪宅 ，昔日滙豐大班浦偉士便曾居於此。

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經數度易手後，周星馳趁2004年沙士後樓市未復甦，與菱電集團合作斥3.2億港元低價購入天比高，並重建4幢獨立洋房，更向政府申請更改地盤門牌，分別命名為普樂道10號、12號、16號及18號，不設14號，洋房樓高四層半，另有花園及泳池。今次周星馳向外資銀行抵押普樂道12號屋惹來各方猜測，唯周星馳未有任何回應。

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撰文 : 歐高榮

物業 新冠肺炎疫情

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