阿里P8級員工擬包養女助理 部門主管︰已解僱當事人

▲ 繼蔣凡事件後，阿里巴巴再爆桃色醜聞。

阿里巴巴 （09988） 再有桃色醜聞。據內地傳媒報道，一名「P8級」（資深專家）阿里員工，試圖以招募私人助理的名義包養女性，除了提供1.6萬的月薪外。事件被揭發後，部門主管在內地網站「知乎」上表示，已解僱當事人。

知乎為該主管的回答標記了「由問題相關方親自撰寫」，並附上「藍剔」認證。

該名P8級員工在招聘網站上以1.6萬元人民幣的月薪招聘女助理。據網上流傳的對話紀錄，該員工向求職者詢問「是否有被包養經歷」，表示可以私下包養她。亦承諾即便女助理不做任何公務，也可以幫助其轉為正職員工。

阿里巴巴淘寶天貓總裁蔣凡早前亦因為涉及與網紅張大奕的挑色糾紛，被取消蔣凡阿里巴巴合夥人身份，職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁），取消上一財年度所有獎勵，並記過處分。

阿里巴巴職級表

技術人員︰

P3為助理

P4=專員

P5=資深專員

P6=高級專員（也可能是高級資深）

P7=專家

P8=資深專家（架構師）

P9=高級專家（資深架構師）

P10=研究員

P11=高級研究員

P12=科學家

P13=首席科學家

P14=集團舵手

管理人員︰

M1=P6主管

M2=P7經理

M3=P8資深經理

M4 =P9總監

M5= P10資深總監

M6 =P11副總裁

M7=P12資深副總裁

M8=P13子公司CEO或集團部門總裁

M9=P14集團舵手

相關文章︰微博因天貓總裁蔣凡事件被約談 微博熱搜停更一周

【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」