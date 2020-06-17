【網中人@iM網欄】成日做直播就係KOL？　網紅跟KOL分別大不同

最近在公司平台的直播節目中，偶爾都會見到我的蹤影，於是乎就有人問我，「你做KOL（Key Opinion Leader)？」非也，我最多只是在做網紅行銷（influencer marketing）。網紅這個名詞，近年經常聽到，但其實是由內地傳來香港的。有些人認為，網紅行銷是口碑行銷當中的一環，而網紅不一定是KOL，因為KOL是有意見領袖的功能，代表在某一個專業領域上，發言足以影響群眾觀感的人，而不僅僅是在網絡上受到關注的人。

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具名氣的網紅其功能比較像賣廣告，而KOL比較能達到「專業、達人」這樣的口碑效果。兩者有何分別？網紅很多時候都是直接介紹商品，推薦給粉絲直接下單購買，通常會配合一些優惠或折扣；至於KOL則不一樣，他們會用專業持平的態度來介紹，或者分析商品以至整件事情，所以網紅不一定是KOL，而KOL也不見得一定是很紅的人。各跟隨者對兩者的要求也有很大的分別。

與此同時，還有一類叫做YouTuber，也算是網紅和KOL的始祖吧！YouTuber的模式比較接近KOL， 其功能有點像是電視廣告的代言人，可以為品牌帶來「知名度」。

經歷這次疫情後，大家不單止發展網上生意，而且興起了直播潮。在直播節目中登場的人當中，有的是素人、大小型的網站主，零售店的老闆/售貨員，有些是KOL，也有些是藝人明星等，大家都順應潮流加入直播行列。這些直播目的基本上都是「帶貨」（銷售貨品）為主，每個平台的綫上觀眾人數各異，由幾十人到幾千人不等。

可以說每個身份都有其代表性，故首先要想清楚定位。簡單而言，如果想要帶貨，就要找網紅做「網紅行銷」；想提升知名度的，就要找具人氣的網紅；要做到口碑的就要找KOL。

作者_黎文（Leon）簡介 對香港電商有着濃厚情意結，在中港台電商經驗超過16年，曾經是淘寶香港第一號員工，出任淘寶海外總經理。2013年創立MyDress.com發展本地女生購物平台，再於2019年伙拍台灣91APP落戶香港，為商家提供電商OMO新零售服務。

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