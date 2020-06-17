Google與Parallels宣佈合作 Chromebook將支援Android與Windows程式?

據外媒消息指，Google與Parallels正式合作，希望將Microsoft本機Microsoft Office程式及其他應用程式引入Chromebook，Google於官方部落客博透露了新合作關係，未來公司方針會著眼於Chrome OS的發展。

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Chrome介面一直以Parallels遠端應用程式服務器支援Windows桌面應用程形式，而新合作關係意味著這些應用程形式將改為在Chromebook上虛擬運行。這項新功能將於今年秋天向Chrome Enterprise的客戶開放使用。

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除此之外，Parallels Desktop將在本機與Chrome操作系統融合，從而提高性能表現，同時支援在Chromebook上相關應用程式的離線使用，這也代表Chrome操作系統將能夠同時支援Android和Windows的應用程式。

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