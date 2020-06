【新西蘭疫情】新增2宗輸入個案 總理出辣招：由國防軍監督隔離防偷走

全球大流行的新型冠狀肺炎疫情仍然嚴峻,早前宣布抗疫成功的新西蘭,近日出現兩宗從英國輸入的個案,惟患者病發前沒有跟足隔離指示,曾出門,專家擔心在國內再次出現爆發。新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)嚴斥,容許隔離人士擅自離開是「不能接受的錯誤」(“unacceptable failure” )。事件發生後,阿德恩宣布,將看管隔離者的工作已交給國防軍。

兩名女確診者在6月7日從英國抵達新西蘭,在未完成14天隔離以及核酸檢測的情況下,於6月13日乘坐私家車行駛8小時,隨後其中一名婦女出現新冠肺炎症狀並確診。兩名確診者如何離開酒店,政府仍在調查當中。

【美國疫情】拒認疫情升溫 特朗普:停檢測就少人確診

美國德州確診再新高瀕災難 有市長稱很多人仍不肯戴口罩

阿德恩周三為此表示憤怒:

「這絕不應該發生,而且不能重複。」(“It should never have happened and it cannot be repeated.” )