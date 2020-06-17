【新西蘭疫情】新增2宗輸入個案 總理出辣招：由國防軍接手邊境檢疫

▲ 新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）嚴斥，容許隔離人士擅自離開是「不能接受的錯誤」。事件發生後，阿德恩宣布，將看管隔離者的工作已交給國防軍。

全球大流行的新型冠狀肺炎疫情仍然嚴峻，早前宣布抗疫成功的新西蘭，近日出現兩宗從英國輸入的個案，惟患者病發前沒有跟足隔離指示，曾出門，專家擔心在國內再次出現爆發。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）嚴斥，容許隔離人士擅自離開是「不能接受的錯誤」(“unacceptable failure” )。事件發生後，阿德恩宣布，將由國防軍接手邊境檢疫。

兩名女確診者在6月7日從英國抵達新西蘭，在未完成14天隔離以及核酸檢測的情況下，於6月13日乘坐私家車行駛8小時，隨後其中一名婦女出現新冠肺炎症狀並確診。兩名確診者如何離開酒店，政府仍在調查當中。

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阿德恩周三為此表示憤怒：

「這絕不應該發生，而且不能重複。」(“It should never have happened and it cannot be repeated.” )

衛生官員正在追踪320名患者的「密切接觸者」，包括飛往新西蘭航班上的乘客以及在酒店隔離的其他旅客，並敦促他們接受檢測。

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截至6月17日，新西蘭累計確診個案達1506人，累計死亡個案達22人。

記者：葉芷樺

