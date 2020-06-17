【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至$200　港鐵車費8折月票全減$100

政府早前公布一系列防疫抗疫措施，當中包括進一步補貼市民交通費用，由7月起港鐵車費將全面下調2成，為期6個月，預計逾500萬人次受惠。另外亦將下調現有之交通費用補貼門檻，由原來之$400元下調至$200元，整個措施預計令港鐵損失16億元，實際損失之一半金額將由政府承擔。

今年第二度優化 補貼門檻下調1倍

政府去年已優化「公共交通費用補貼計劃」。由今年起，市民所獲補貼已由扣減$400元門檻後餘額之「25%」增加至3分之1（33.33%），每月補貼上限亦由$300提高至$400。

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由今年7月1日起，相關補貼之門檻將進一步降低，由原來之$400下調至$200，意味著所有每月交通費用超過$200的市民均可獲補貼，補貼計算方法則未有變動。如每月交通開支為$800，可獲補貼金額計算如下：

7月1日起交通補貼計算範例

範例一：每月車費$500

(500 - 200) X 33.33% = 100 範例二：每月車費$800

(800 - 200) X 33.33% = 199.98 範例三：每月車費$1500

(1500- 200) X 33.33% = 433.29（實收$400*） *補貼金額以$400為上限

7月起車費8折 所有月票均減$100

除交通補貼門檻下調外，港鐵亦將於7月1日至明年1月1日，提供為期6個月之「程程20%車費扣減」優惠，變相車費8折，除了令所有八達通使用者受惠以外，以下多種月票之費用亦會一律減價$100：

票種現價優惠價

票種 現時售價 2020年7月至12月優惠價 港鐵都會票 435元 335元 東涌–香港全月通加強版 635元 535元 東涌–南昌全月通加強版 405元 305元 上水/烏溪沙–尖東全月通加強版 485元 385元 屯門–南昌全月通加強版 515元 415元 屯門–紅磡全月通加強版 600元 500元

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