【中印衝突】45年未開槍 最後一發子彈打死印軍

▲ 【中印衝突】中國印度45年再未開槍 最後一發子彈打死印軍

中國印度爆發嚴重邊境流血衝突，至少20名印度軍人死亡，程度為數十年來最嚴重，但中印都強調軍兵沒有開槍。中國印度1962年邊境戰爭後，小規模交火持續了多年，往後就再沒有開過槍，中印顯然誰都不想首先打破這紀錄。中印衝突至今最後一發子彈，打在1975年，當年4名印度軍人成為解放軍槍下亡魂。

1962年中印邊境戰爭，中國軍隊擊潰印軍後，主動退回戰前實際控制線，這一役打出了中國對印度的自信，也成為印度人心中多年難以忘懷之痛。中印兩軍2017年洞朗地區對峙時，印度輿論就高喊「印度不再是1962年的印度」。

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但較少人記得的是，中印1962年戰爭之後間中仍有交火，兩國在1967年更再次爆發規模相當的軍事衝突。當年印度軍隊在錫金王國（Sikkim）與中國邊境，與解放軍廝殺，數百人死亡。

中印交火局面一直持續到1975年，當年印度正式吞併錫金，惟中印最後一槍並非在錫金打響，而是在印度阿魯納恰爾邦（Arunachal；印度實際控制，中國聲索主權，稱為藏南地區）邊境。

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《印度報》（The Hindu）指出，中印最後一次交火發生於1975年10月20日，造成印軍邊境巡邏隊4名官兵死亡。

據記載，印方認為印軍受到解放軍越境伏擊，而美國外交電文當時也支持印方立場。中方則表示這是自衛行動，指摘印軍首先越過實際控制線，侵入兩國沒有爭議的中國領土範圍。印方人員於事發一周後，在中方同意下收拾了陣亡4人遺體。

中印最後一槍響起地點圖龍拉山口（Tulung La；又稱土倫山口），在1962年中印戰爭中也扮演過重要角色。解放軍當年就是經圖龍拉山口南下，佔據了阿魯納恰爾邦（藏南）西部主要城鎮邦迪拉（Bomdila），鎖定了勝局。

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責任編輯：方圓之