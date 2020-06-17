【港股追蹤】疫苗救全家　藥股全綫起動

北京市政府在昨日（17日）宣布，將應急響應級別由3級提升至第2級，及後有多班航班停飛，鐵路又實施免收手續費退票，令外界擔心內地疫情有爆發第二波之風險。不過國藥集團旗下中國生物武漢生物製品研究所研製的新冠病毒（SARS-CoV-2）滅活疫苗臨床試驗，顯示所有測試者100%產生抗體，並無不良反應。除令國藥集團旗下之國藥控股（01099）急升逾10%外，其他醫藥股同樣有買盤吸納，普遍造好。

升幅較顯著的有四環醫藥（00460），升超過9%，康哲藥業（00867）亦升逾8%；製藥股綠葉製藥（02186）、東陽光藥（01558）及白雲山（00874）等，升幅介乎3%至5%；重磅股方面，中生製藥（01177）持續強勢，升近4%，再創上市新高、石藥集團（01093）也升超過2%。

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醫藥股今年在疫情下受惠，成為資金鍾愛的炒作對象，早前疫情緩和後，板塊經過一輪整固，現時又借消息面再炒過，估計短期板塊升勢仍會持續，惟留意受惠的只會是有能力製造疫苗的公司，故炒作主題只會一閃即逝，宜以短綫操作較佳。

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