【BNO】英內政大臣倡BNO港人居英5年後可申入籍　配偶子女都可申請

港區國安法受國際關注，英國有意增加英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利。英文網媒「Hong Kong Free Press」昨（12日）在Twitter上載英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）致函英國首相約翰遜（Boris Johnson）的信件，建議英國應為持有BNO人士及其家屬提供一條明確入籍英國的途徑，讓BNO持有人可在英國居住5年後申請入籍，人數不設上限。

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彭黛玲在信中建議，加強BNO持有人及其家屬入境英國和居留的權利，容許他們在英國定居5年後可申請入籍英國，其間可在英國工作及讀書。居英5年間，BNO持有人及其家屬需要在不依賴公帑的情況下生活，但需繳交健康稅（Immigration Health Surcharge）。若在入籍前，觸犯刑事法例，則會被驅逐出境。

申請入籍的資格會以慷慨為原則，不設人數上限，BNO持有人的配偶及18歲以下子女皆可申請，亦會簡化申請過程，惟沒有BNO的港人不能循此途徑入籍。

信中又建議，在全國人大正式定立港區國安法後，至英國新移民政策推出前，容許入境人員行使酌情權，即使BNO持有人表明有意逗留英國多於6個月，仍可批准入境，但期間不可工作或申請福利。

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